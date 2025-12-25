Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

Російські військові, ймовірно, готуються до чергової масованої атаки по території України. Про це повідомляють моніторингові канали.
"Уже 20 ракет "Калібр" готові до застосування. Ворог вивів третій ракетоносій в акваторію Чорного моря", - пишуть моніторингові канали.
Зазначається, що два ракетоносії перебувають у Цемеській бухті в Новоросійську, ще один - у селищі Мисхако поруч із Новоросійськом.
Моніторинг свідчить, що два підводні ракетоносії належать до проєкту "Варшав'янка". Один ракетоносій - проєкту "Адмірал Макаров".
Також уже зафіксовано запуски безпілотників типу "Shahed". Один із них уже фіксується в небі над Іванковим.
Особлива увага, за їхньою інформацією, зосереджена на Києві та Київській області. Водночас зазначається, що ці плани можуть змінитися.
Мета удару по енергосистемі - думка експерта
Масований удар по енергосистемі України 23 грудня мав чітку стратегічну мету - ізолювати атомні генеруючі потужності, насамперед Хмельницьку та Рівненську АЕС. Про це в коментарі для Главреда зазначив Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.
За його словами, удари також були спрямовані на підстанції оператора "Укренерго", щоб обмежити можливості перетікання електроенергії та розірвати зв'язки з енергосистемами сусідніх країн ЄС.
У ніч на Різдво російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській і Харківській областях.
Як писав Главред, у ніч і вранці 23 грудня російська армія атакувала Україну дронами і ракетами. У деяких регіонах є "прильоти", жертви і постраждалі.
Про можливий масований ракетно-дроновий удар по Україні на різдвяні свята попереджав президент Зеленський. Він зазначив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги.
