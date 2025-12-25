Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

Дар'я Пшеничник
25 грудня 2025, 22:01
2493
Дівчина була змушена покинути коледж після того, як, за її словами, на неї чинили тиск, щоб вона вивчала російську мову.
скандал беженка
У Британії спалахнув скандал через біженку з України / Колаж: Главред, фото: Freepik, The Guardian

Головне:

  • Українка Катерина Ендеберія залишила британський коледж після відмови вивчати російську мову
  • Дівчина назвала вимогу викладачів дискримінаційною та травмуючою
  • Катерина готується складати іспити самостійно у 2026 році

У Великій Британії розгорівся скандал навколо української біженки Катерини Ендеберії. Дівчина, яка оселилася у Сток-он-Тренті та навчалася у місцевому коледжі з 2023 року, була змушена покинути навчання після того, як викладачі наполягали на виборі курсу російської мови. Про це пише The Guardian.

За словами Катерини, такі пропозиції були для неї образливими та дискримінаційними, адже її батько служить у ЗСУ, а сама вона народилася в Донецьку, де війна фактично розпочалася.

відео дня

Вона розповіла, що відчувала цькування через акцент і не отримала належної підтримки від коледжу. Замість допомоги у складних предметах їй пропонували змінити напрям і вивчати російську, що стало травмуючим досвідом. Зрештою Катерина залишила навчання і тепер готується до іспитів самостійно, плануючи складати їх у 2026 році як приватний кандидат.

Українка вже подала офіційну скаргу на навчальний заклад, який відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на конфіденційність. Як пише видання, раніше український уряд обговорював із Лондоном можливість складати випускні іспити українською мовою для біженців, адже подібні випадки, коли українських студентів змушують вивчати російську, вже ставали предметом критики.

Варто також прочитати:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Британия скандал новини Великобританії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

23:44Україна
Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

22:58Війна
Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

21:17Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

Радість та достаток зваляться на голову трьом знакам зодіаку – хто вони

Радість та достаток зваляться на голову трьом знакам зодіаку – хто вони

Останні новини

23:44

Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

23:13

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

22:58

Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

22:26

Муженко, який образився за "паперових генералів", сам ухвалював багато спірних рішень - заступник командира 3 армійського корпусу

22:16

Гороскоп на завтра 26 грудня: Дівам - феєричний день, Тельцям - непорозуміння

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
22:02

Божественна душа: люди, що народилися в ці місяці, пов'язані з вищими силами

22:01

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

21:57

Дочка Віри Брежнєвої здивувала відвертою фотосесією

21:21

Пастка "мирного плану" ТрампаПогляд

Реклама
21:17

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницюФото

20:33

Гібрид, якому не страшні великі пробіги: експерти назвали найбільш "невбивану" модель

20:03

Зеленський поговорив із командою Трампа: Є хороші ідеї для тривалого мируВідео

19:26

Безкоштовне метро у Києві: чи повторить столиця досвід Харкова у 2026 році

19:16

Дочка Кейт Міддлтон здивувала своїм талантом публічноВідео

19:14

У Дніпропетровській області деокупували 5 сіл - 225 ОШПВідео

18:27

Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

18:04

У Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників: сталася стрілянинаВідео

17:50

"Неповноцінним": дружина зрадника Джигана оббере його до нитки після розлучення

17:28

Якщо накопичили 40 років стажу: на яку пенсію та надбавки можна розраховувати

17:11

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

Реклама
16:34

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

16:28

Що чекає на долар та євро в 2026 році: прогноз банкіра на перші дні січня

16:20

26 грудня - яке свято: від кого особливий гріх відвертатися в цей день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

15:25

Україну атакує сильний снігопад: названо дату небезпечної погоди

15:03

Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

14:42

"До того маразму": Олег Винник накинувся на журналістів після своєї витівки

14:29

Без краплі майонезу: рецепт шикарного салату на Новий рік

14:13

Найкращі мультфільми для новорічного настрою: топ-7 мультиків для затишних посиденьок

13:40

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

13:35

"Знайомтеся з Софійкою": Анна Кошмал уперше показала доньку

13:34

"Не можу собі збрехати": Олена Тополя заговорила про примирення з Тарасом Тополею

13:33

Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

13:17

"Димова завіса" замість миру: експерт пояснив, що стоїть за "пунктами Зеленського"

12:47

Імітація процесу: чому нинішні переговори не можуть привести до миру

12:36

Джамала заспівала "Щедрик" під акомпанемент свого сина: тепле відеоВідео

12:25

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

12:03

"Повний набір": дочка Скрябіна розсекретила свій діагноз

12:00

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари

11:58

Китаю вигідна війна в Україні: експерт пояснив, коли Пекін змінить позицію

Реклама
11:34

Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

11:29

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

10:35

Українцям нарахують 2 000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

10:32

Чим розтопити лід без солі: розвінчано міф про кавову гущу

09:18

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світломФото

09:02

"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

08:57

Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

08:25

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:11

Денисенко в темряві з кутею, Павлики з піснями: як українські зірки відзначають Різдво

08:10

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти