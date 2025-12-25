Дівчина була змушена покинути коледж після того, як, за її словами, на неї чинили тиск, щоб вона вивчала російську мову.

У Британії спалахнув скандал через біженку з України / Колаж: Главред, фото: Freepik, The Guardian

Головне:

Українка Катерина Ендеберія залишила британський коледж після відмови вивчати російську мову

Дівчина назвала вимогу викладачів дискримінаційною та травмуючою

Катерина готується складати іспити самостійно у 2026 році

У Великій Британії розгорівся скандал навколо української біженки Катерини Ендеберії. Дівчина, яка оселилася у Сток-он-Тренті та навчалася у місцевому коледжі з 2023 року, була змушена покинути навчання після того, як викладачі наполягали на виборі курсу російської мови. Про це пише The Guardian.

За словами Катерини, такі пропозиції були для неї образливими та дискримінаційними, адже її батько служить у ЗСУ, а сама вона народилася в Донецьку, де війна фактично розпочалася.

Вона розповіла, що відчувала цькування через акцент і не отримала належної підтримки від коледжу. Замість допомоги у складних предметах їй пропонували змінити напрям і вивчати російську, що стало травмуючим досвідом. Зрештою Катерина залишила навчання і тепер готується до іспитів самостійно, плануючи складати їх у 2026 році як приватний кандидат.

Українка вже подала офіційну скаргу на навчальний заклад, який відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на конфіденційність. Як пише видання, раніше український уряд обговорював із Лондоном можливість складати випускні іспити українською мовою для біженців, адже подібні випадки, коли українських студентів змушують вивчати російську, вже ставали предметом критики.

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

