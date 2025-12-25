Рус
Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

Дар'я Пшеничник
25 грудня 2025, 18:27
Росія з 2024 року утримує ініціативу на полі бою, але просувається повільно і з великими втратами.
Война в Украине
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Основні факти:

  • Україна у 2026 році робить ставку на стримування російських військ
  • Росія просувається повільно і з великими втратами
  • Київ переходить до динамічної оборони та атакує економічні ресурси РФ

Україна входить у новий рік виснаженою війною, але далекою від поразки. Як пише The Guardian, найреалістичніша перспектива для Києва полягає у стримуванні російських військ і зведенні їхнього поступу до мінімуму. Це стратегія оборони на виснаження, яка дає шанс виграти час у надії, що міжнародна чи внутрішня ситуація зміниться на користь України. Проблема полягає в тому, що Кремль досі переконаний у можливості отримати вигоду від переговорів із президентом США, тому не відчуває реального тиску, який змусив би його припинити війну.

Попри обмежені ресурси, Київ отримав важливу фінансову підтримку від Європейського союзу — кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Ці кошти дозволять утримувати нинішній рівень оборони щонайменше до 2027 року. Водночас експерти наголошують: фінансування не створює умов для масштабних проривів на фронті, а лише забезпечує стабільність і можливість продовжувати боротьбу.

На полі бою ситуація залишається складною. Росія зберігає ініціативу ще з 2024 року, проте її просування є повільним і супроводжується значними втратами. За нинішніх темпів окупантам знадобиться щонайменше рік, щоб захопити решту Донецької області. Водночас у середньостроковій перспективі виникають сумніви щодо стратегії України, адже зміни російської тактики можуть створити додаткові ризики для стійкості лінії фронту.

Мобілізаційні можливості також різняться. За оцінками аналітика Яніса Клюге, Росія щомісяця набирає близько 30 тисяч новобранців. Цього вистачає для компенсації втрат, але недостатньо для перелому ситуації. В Україні рівень мобілізації нижчий, що створює додатковий виклик для оборони. Деякі українці побоюються, що інтенсивні контратаки останніх двох років — спершу в Курській області, а потім у Покровську на Донеччині — могли створити стратегічну слабкість.

Колишній начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич вважає, що Україні слід перейти до режиму динамічної оборони щонайменше на пів року. Головним пріоритетом має стати створення резервів, які дозволять утримати фронт у довгостроковій перспективі.

Окрім військових дій, Росія посилила удари по енергосистемі України. Проте Київ продовжує забезпечувати фронт електропостачанням, а моральний дух українців залишається високим, попри регулярні атаки дронів. Водночас Україна активно атакує російські нафтопереробні заводи та кораблі "тіньового флоту", що вже призвело до скорочення нафтових доходів Кремля на 34% у листопаді.

Політичний вимір залишається ключовим. Подальший розвиток подій може залежати від позиції президента США Дональда Трампа. Його невдалі спроби домогтися припинення війни та слабкі результати республіканців на проміжних виборах можуть змусити Вашингтон переглянути підхід до Кремля.

Таким чином, найреалістичніший сценарій для України у 2026 році — це утримання фронту в умовах застою та очікування змін. Київ робить ставку на час, сподіваючись, що у найближчі роки з’являться нові можливості для перелому війни.

За яких умов Путін погодиться на мир - думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що глава РФ Путін піде на мирні переговори у двох випадках:

  • страх (для цього поки що немає передумов);
  • отримання умов, яких він хоче досягти (території, зняття санкцій і повернення в геополітику та, бажано, вплив на українські вибори).

"Останній пункт поки що виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати. Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона до Росії (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий. Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу", - сказав Денисенко.

Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

