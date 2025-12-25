Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

Наталка Денисенко порадувала сімейним контентом.

https://glavred.net/stars/natalka-denisenko-pokazala-svoyu-mamu-i-porazila-poklonnikov-ee-vidom-10727051.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко розповіла про подвійне свято / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Наталка Денисенко привітала маму

Який вона має вигляд

Українська відома акторка Наталка Денисенко привітала свою маму Ніну з днем народження.

На своїй сторінці у соцмережах, знаменитість розповіла, що 25 грудня святкує не лише Різдво, а й день народження мами.

відео дня

Наталка опублікувала фото з мамою і поділилася, що вона одна з найважливіших людей в її житті.

Наталка Денисенко з мамою / фото: скрін instagram.com, Наталка Денисенко

Денисенко побажала мамі довгих років життя, міцного здоров'я, радості та миру.

"Матусю, я від щирого серця бажаю тобі довгих років життя, наповнених радістю, щастям і міцним здоров'ям! Нехай поруч із тобою завжди будуть близькі люди, щоб ти жила в мирі, а з твого обличчя ніколи не зникала усмішка! Як твоя донька зроблю для цього все, що зможу. Я дуже тебе люблю і безмежно ціную. З Днем народження, матусю", - зазначила акторка.

Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Шанувальники і друзі Наталки приєдналися до привітань і написали безліч теплих слів.

"З днем народження мамулю, мама - це людина, яка завжди поруч. Будьте щасливі";

"З іменинницею, здоров'я міцного матусі";

"Які гарні. Вітаю вашу матусю! Миру, здоров'я і здійснення мрій", - зазначили в коментарях.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Олег Винник, який втік жити за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, нещодавно потрапив у новий скандал, закликавши пробачити російських окупантів. На своїй сторінці в соцмережах утікач завив, що хотів привітати всіх із Різдвом, але змушений прокоментувати скандал.

А також головний тренер національної збірної України Йожеф Сабо сказав, що півзахисник "Динамо" Володимир Бражко почав погано грати. В інтерв'ю Sport-express.ua Сабо порівняв Бражка з нападником "Динамо" Матвієм Пономаренком.

Вас може зацікавити:

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред