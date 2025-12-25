Рус
Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

Еліна Чигис
25 грудня 2025, 16:04
64
Наталка Денисенко порадувала сімейним контентом.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко розповіла про подвійне свято / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Наталка Денисенко привітала маму
  • Який вона має вигляд

Українська відома акторка Наталка Денисенко привітала свою маму Ніну з днем народження.

На своїй сторінці у соцмережах, знаменитість розповіла, що 25 грудня святкує не лише Різдво, а й день народження мами.

відео дня

Наталка опублікувала фото з мамою і поділилася, що вона одна з найважливіших людей в її житті.

Наталка Денисенко з мамою
Наталка Денисенко з мамою / фото: скрін instagram.com, Наталка Денисенко

Денисенко побажала мамі довгих років життя, міцного здоров'я, радості та миру.

"Матусю, я від щирого серця бажаю тобі довгих років життя, наповнених радістю, щастям і міцним здоров'ям! Нехай поруч із тобою завжди будуть близькі люди, щоб ти жила в мирі, а з твого обличчя ніколи не зникала усмішка! Як твоя донька зроблю для цього все, що зможу. Я дуже тебе люблю і безмежно ціную. З Днем народження, матусю", - зазначила акторка.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Шанувальники і друзі Наталки приєдналися до привітань і написали безліч теплих слів.

"З днем народження мамулю, мама - це людина, яка завжди поруч. Будьте щасливі";

"З іменинницею, здоров'я міцного матусі";

"Які гарні. Вітаю вашу матусю! Миру, здоров'я і здійснення мрій", - зазначили в коментарях.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Наталка Денисенко
