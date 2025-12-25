Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

Ви дізнаєтеся:
Українська відома акторка Наталка Денисенко привітала свою маму Ніну з днем народження.
На своїй сторінці у соцмережах, знаменитість розповіла, що 25 грудня святкує не лише Різдво, а й день народження мами.
Наталка опублікувала фото з мамою і поділилася, що вона одна з найважливіших людей в її житті.
Денисенко побажала мамі довгих років життя, міцного здоров'я, радості та миру.
"Матусю, я від щирого серця бажаю тобі довгих років життя, наповнених радістю, щастям і міцним здоров'ям! Нехай поруч із тобою завжди будуть близькі люди, щоб ти жила в мирі, а з твого обличчя ніколи не зникала усмішка! Як твоя донька зроблю для цього все, що зможу. Я дуже тебе люблю і безмежно ціную. З Днем народження, матусю", - зазначила акторка.
Шанувальники і друзі Наталки приєдналися до привітань і написали безліч теплих слів.
"З днем народження мамулю, мама - це людина, яка завжди поруч. Будьте щасливі";
"З іменинницею, здоров'я міцного матусі";
"Які гарні. Вітаю вашу матусю! Миру, здоров'я і здійснення мрій", - зазначили в коментарях.
Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
