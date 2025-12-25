Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

Начальник МВА показав моторошні наслідки російської атаки.

Росіяни атакували дроном Чернігів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

Російський дрон влучив у багатоповерхівку Чернігова

Є постраждалі та загиблий

Російські окупанти на Різдво атакували Чернігів. Дрон влучив у багатоповерхівку. Про це повідомляє "Суспільне" та начальник Чернігівської МВА.

Вибух у Чернігові пролунав близько 12:56, до цього Повітряні сили повідомляли про проліт дрона в напрямку міста.

Начальник Чернігівської МВА написав, що у квартирі виникла пожежа.

Він додав, що ворог також атакував обʼєкт критичної інфраструктури.

UPD:Дмитро Брижинський написав, що попередньо одна людина загинула, ще 5 людей поранено, серед них - дитина.

Начальник МВА уточнив, що станом на 14:00 відомо про руйнацію одного із поверхів будинку. На місці працюють спеціальні служби.

Дивіться відео, у якому показані наслідки російського удару по багатоповерхівці Чернігова:

Як писав Главред, у ніч на Різдво, російські окупанти атакувати Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській та Харківській областях. Є загиблі та постраждалі. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у ніч на 25 грудня противник випустив 131 ударний БпЛА.

Нагадаємо, український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані моніторингових каналів повідомив, що Росія, ймовірно, готується до повторної масованої атаки на Україну.

Про можливий масований ракетно-дроновий удар по Україні на різдвяні свята попереджав президент Зеленський. Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги.

