Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

Головне:
- Російський дрон влучив у багатоповерхівку Чернігова
- Є постраждалі та загиблий
Російські окупанти на Різдво атакували Чернігів. Дрон влучив у багатоповерхівку. Про це повідомляє "Суспільне" та начальник Чернігівської МВА.
Вибух у Чернігові пролунав близько 12:56, до цього Повітряні сили повідомляли про проліт дрона в напрямку міста.
Начальник Чернігівської МВА написав, що у квартирі виникла пожежа.
Він додав, що ворог також атакував обʼєкт критичної інфраструктури.
UPD:Дмитро Брижинський написав, що попередньо одна людина загинула, ще 5 людей поранено, серед них - дитина.
Начальник МВА уточнив, що станом на 14:00 відомо про руйнацію одного із поверхів будинку. На місці працюють спеціальні служби.
Дивіться відео, у якому показані наслідки російського удару по багатоповерхівці Чернігова:
Як писав Главред, у ніч на Різдво, російські окупанти атакувати Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській та Харківській областях. Є загиблі та постраждалі. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у ніч на 25 грудня противник випустив 131 ударний БпЛА.
Нагадаємо, український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані моніторингових каналів повідомив, що Росія, ймовірно, готується до повторної масованої атаки на Україну.
Про можливий масований ракетно-дроновий удар по Україні на різдвяні свята попереджав президент Зеленський. Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги.
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
