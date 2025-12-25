Рус
Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Віталій Кірсанов
25 грудня 2025, 21:17
Причина введення заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти.
Коротко:

  • У Києві 26 грудня продовжать діяти графіки відключення світла
  • ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла в Дніпропетровській області

У п'ятницю, 26 грудня, у більшості регіонів України енергетики застосовуватимуть графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомило Укренерго.

"Причина введення заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти", - пояснили у відомстві.

Водночас там попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою рекомендують дізнаватися на офіційних сторінках обленерго в кожному регіоні.

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!" - закликали енергетики.

Зокрема, 26 грудня, у Києві продовжать діяти графіки відключення світла. Мешканці та гості столиці будуть без електрики протягом доби максимум до 13,5 годин.

Завтра, 26 грудня, світло у столиці відключатимуть у такий спосіб:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 13:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 і з 17:00 до 22:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 і з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 і з 13:30 до 17:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 17:30.

ДТЕК також оприлюднив графіки відключень електроенергії в Дніпропетровській області. Світло в області відключатимуть 2-3 рази залежно від підчерги. Найтриваліше відключення становитиме 7 годин.

Чи є загроза поділу енергосистеми України

Як писав Главред, за словами Геннадія Рябцева, Росія свідомо б'є по ключових елементах енергетичної інфраструктури України, щоб порушити стабільну роботу об'єднаної енергосистеми і ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами.

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна - порушити цілісність об'єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", - пояснює Рябцев.

Експерт підкреслює, що атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, які забезпечують зв'язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною. У разі реалізації такого сценарію відновлення електропостачання в постраждалих регіонах значно ускладниться, а навантаження на систему зростатиме.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Як писав Главред, директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявив, що існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком АЕС може обвалитися в разі нової атаки РФ.

Нагадаємо, що масований удар по енергосистемі України 23 грудня мав чіткий задум - ізолювати атомні генеруючі потужності, насамперед Хмельницьку та Рівненську АЕС. Про це в коментарі Главреду розповів Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Крім того, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в рамках механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; рос. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини Дніпропетровська ДТЕК відключення світла
