Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії

Росіяни скаржились, що безпілотники летіли на низькій висоті.

Вибухи у Волгограді / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Вночі в російському Волгограді лунали вибухи

Аеропорт був тимчасово закритий з метою безпеки

Ймовірно, є влучання в місцевий НПЗ

У ніч на 26 грудня країну-агресорку Росію атакували дрони. Зокрема, у Волгограді гриміло понад 20 вибухів, а згодом почалася пожежа в районі нафтопереробного заводу. Про це повідомляють телеграм-канали та російські ЗМІ.

Відомо, щовибухи у Волгограді почали лунати після 23 години 25 грудня і з різною періодичністю продовжувалися після 00:00 26 грудня.

Більшість вибухів лунала у Червоноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. Місцеві жителі заявляли, що безпілотники летіли на досить низькій висоті.

Аеропорт Волгограда був тимчасово закритий з метою безпеки. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Однак у мережі з'явилися відео ймовірного влучання в місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", який є одним із найбільших у Росії.

Вибухи у Волгограді – відео:

Удари по російських НПЗ

Військови експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що для ударів по території РФ Україна вибирає цілі "жирні", важливі, такі, що приносять багато грошей до російського бюджету, але які легко знищити.

"Ми працюємо дронами по об'єктах, які, по-перше, мають дуже високу додану вартість, дуже жирні з погляду того, що там виробляється (НПЗ, бази зберігання палива), по-друге, які легко вразити. Якщо дрон прилетить у залізобетонну конструкцію, особливих руйнувань не буде, але якщо – у НПЗ, то достатньо і 20 кг вибухівки, щоб спалити велику ємність із паливом", - підкреслив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. У результаті чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

