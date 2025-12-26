Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії

Марія Николишин
26 грудня 2025, 08:25
97
Росіяни скаржились, що безпілотники летіли на низькій висоті.
Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії
Вибухи у Волгограді / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Вночі в російському Волгограді лунали вибухи
  • Аеропорт був тимчасово закритий з метою безпеки
  • Ймовірно, є влучання в місцевий НПЗ

У ніч на 26 грудня країну-агресорку Росію атакували дрони. Зокрема, у Волгограді гриміло понад 20 вибухів, а згодом почалася пожежа в районі нафтопереробного заводу. Про це повідомляють телеграм-канали та російські ЗМІ.

Відомо, щовибухи у Волгограді почали лунати після 23 години 25 грудня і з різною періодичністю продовжувалися після 00:00 26 грудня.

відео дня

Більшість вибухів лунала у Червоноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. Місцеві жителі заявляли, що безпілотники летіли на досить низькій висоті.

Аеропорт Волгограда був тимчасово закритий з метою безпеки. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Однак у мережі з'явилися відео ймовірного влучання в місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", який є одним із найбільших у Росії.

Вибухи у Волгограді – відео:

Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії

Удари по російських НПЗ

Військови експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що для ударів по території РФ Україна вибирає цілі "жирні", важливі, такі, що приносять багато грошей до російського бюджету, але які легко знищити.

"Ми працюємо дронами по об'єктах, які, по-перше, мають дуже високу додану вартість, дуже жирні з погляду того, що там виробляється (НПЗ, бази зберігання палива), по-друге, які легко вразити. Якщо дрон прилетить у залізобетонну конструкцію, особливих руйнувань не буде, але якщо – у НПЗ, то достатньо і 20 кг вибухівки, щоб спалити велику ємність із паливом", - підкреслив він.

Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії
НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. У результаті чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Без України": Путін розповів про плани США і РФ щодо Запорізької АЕС

"Без України": Путін розповів про плани США і РФ щодо Запорізької АЕС

09:10Світ
"Багато що може вирішитися до нового року": коли Зеленський поїде на зустріч із Трампом

"Багато що може вирішитися до нового року": коли Зеленський поїде на зустріч із Трампом

08:56Україна
Чого хоче Путін від України: росЗМІ розкрили деталі переговорів зі США

Чого хоче Путін від України: росЗМІ розкрили деталі переговорів зі США

07:59Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Китайський гороскоп на сьогодні 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Останні новини

09:42

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

09:28

Луї, який обожнює шоколад, затьмарив усіх на прогулянці: нова витівка принцаВідео

09:26

What Are Those Strange Eye "Floaters" You See In Your Vision?

09:18

Росіяни готуються до штурму: військовий попередив про загрозу в одній області

09:14

Гороскоп на завтра 27 грудня: Ракам - неприємності, Водоліям - гість

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
09:10

"Без України": Путін розповів про плани США і РФ щодо Запорізької АЕС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

08:56

"Багато що може вирішитися до нового року": коли Зеленський поїде на зустріч із Трампом

08:25

Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ РосіїВідео

Реклама
07:59

Чого хоче Путін від України: росЗМІ розкрили деталі переговорів зі США

06:57

Окупанти полюють на мирних: FPV-дрон ударив по евакуаційній місії в Костянтинівці

06:10

Як Путін потрапив у пастку після публікації стенограм розмови із БушемПогляд

06:10

Російські колонізатори в Україні та їхній співак БулгаковПогляд

06:00

"Залишаться на все життя": зірка 1+1 серйозно постраждала від руки косметолога

04:41

Відповідь вас вразить: чому школярі в СРСР одягалися у зайців і сніжинок на Новий рік

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ковбоя за 51 секунду

25 грудня, четвер
23:44

Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

23:13

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

22:58

Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

22:26

Муженко, який образився за "паперових генералів", сам ухвалював багато спірних рішень - заступник командира 3 армійського корпусу

Реклама
22:16

Гороскоп на сьогодні 26 грудня: Дівам - феєричний день, Тельцям - непорозуміння

22:02

Божественна душа: люди, що народилися в ці місяці, пов'язані з вищими силами

22:01

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

21:57

Дочка Віри Брежнєвої здивувала відвертою фотосесією

21:21

Пастка "мирного плану" ТрампаПогляд

21:17

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницюФото

20:33

Гібрид, якому не страшні великі пробіги: експерти назвали найбільш "невбивану" модель

20:03

Зеленський поговорив із командою Трампа: Є хороші ідеї для тривалого мируВідео

19:26

Безкоштовне метро у Києві: чи повторить столиця досвід Харкова у 2026 році

19:16

Дочка Кейт Міддлтон здивувала своїм талантом публічноВідео

19:14

У Дніпропетровській області деокупували 5 сіл - 225 ОШПВідео

18:27

Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

18:04

У Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників: сталася стрілянинаВідео

17:50

"Неповноцінним": дружина зрадника Джигана оббере його до нитки після розлучення

17:28

Якщо накопичили 40 років стажу: на яку пенсію та надбавки можна розраховувати

17:11

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

16:34

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

16:28

Що чекає на долар та євро в 2026 році: прогноз банкіра на перші дні січня

16:20

26 грудня - яке свято: від кого особливий гріх відвертатися в цей день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

Реклама
15:25

Україну атакує сильний снігопад: названо дату небезпечної погоди

15:03

Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

14:42

"До того маразму": Олег Винник накинувся на журналістів після своєї витівки

14:29

Без краплі майонезу: рецепт шикарного салату на Новий рік

14:13

Найкращі мультфільми для новорічного настрою: топ-7 мультиків для затишних посиденьок

13:40

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

13:35

"Знайомтеся з Софійкою": Анна Кошмал уперше показала доньку

13:34

"Не можу собі збрехати": Олена Тополя заговорила про примирення з Тарасом Тополею

13:33

Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

13:17

"Димова завіса" замість миру: експерт пояснив, що стоїть за "пунктами Зеленського"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти