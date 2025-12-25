"Знайомтеся з Софійкою": Анна Кошмал уперше показала доньку

Коротко:
- Який вигляд має донька актриси Софія
- Що написала Анна Кошмал
Українська акторка Анна Кошмал вперше показала свою маленьку доньку Софію. До цього акторка приховувала малечу та не показувала її обличчя.
На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала фото, які більше схожі на різдвяну листівку. На них актриса позує зі своїм старшим сином і донькою Софією.
"З Різдвом. Любов - найбільше багатство, давайте його примножувати в обіймах сьогодні і щодня. Знайомтеся з нашою Софійкою та її Хрещеною. Спасибі Богу за цих дівчаток! Цей рік став дуже особливим, тому що нас у родині стало більше. Привітання від усієї нашої родини!" - написала актриса.
Донька Анни Кошмал
Свою доньку актриса народила 11 березня 2025 року. Про вагітність вона повідомила ще у вересні 2024 року, і до останніх термінів приховувала стать майбутнього малюка. У актриси та її чоловіка Івана, якого вона приховує від шанувальників, народилася дівчинка на ім'я Софія.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що відома співачка і музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала показала, як співає під акомпанемент свого старшого сина Еміра.
Раніше стало відомо, що дочка покійного українського співака Кузьми Скрябіна Марія-Барбара показала, на що вона хворіє. Дівчина опублікувала лікарняну довідку, в якій можна побачити кілька діагнозів.
Вас також може зацікавити:
- Анну Кошмал та її доньку забрала швидка допомога посеред ночі - що трапилося
- Анна Кошмал показала чоловіка та доньку на рідкісному фото
- "Відчепіться від себе": Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів
Про персону: Анна Кошмал
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред