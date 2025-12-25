"Знайомтеся з Софійкою": Анна Кошмал уперше показала доньку

Актриса Анна Кошмал уперше показала свою доньку, яку довго приховувала від очей.

Анна Кошмал показала обличчя доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал вперше показала свою маленьку доньку Софію. До цього акторка приховувала малечу та не показувала її обличчя.

На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала фото, які більше схожі на різдвяну листівку. На них актриса позує зі своїм старшим сином і донькою Софією.

Анна Кошмал вперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

"З Різдвом. Любов - найбільше багатство, давайте його примножувати в обіймах сьогодні і щодня. Знайомтеся з нашою Софійкою та її Хрещеною. Спасибі Богу за цих дівчаток! Цей рік став дуже особливим, тому що нас у родині стало більше. Привітання від усієї нашої родини!" - написала актриса.

Анна Кошмал уперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

Анна Кошмал вперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

Донька Анни Кошмал

Свою доньку актриса народила 11 березня 2025 року. Про вагітність вона повідомила ще у вересні 2024 року, і до останніх термінів приховувала стать майбутнього малюка. У актриси та її чоловіка Івана, якого вона приховує від шанувальників, народилася дівчинка на ім'я Софія.

Анна Кошмал вперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

Анна Кошмал вперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

Анна Кошмал вперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

Анна Кошмал вперше показала обличчя доньки / Фото Instagram/smorkovkina

Про персону: Анна Кошмал Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

