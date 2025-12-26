Рус
Читати російською
Росіяни готуються до штурму: військовий попередив про загрозу в одній області

Марія Николишин
26 грудня 2025, 09:18
Росіяни у рази збільшили кількість FPV-дронів на цьому напрямку.
Росіяни готуються до штурму: військовий попередив про загрозу в одній області
колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, Міноборони РФ

Головне із заяви військового:

  • Зросла активність окупантів в Дніпропетровській області
  • Росіяни накопичують живу силу у Філійському лісі
  • Вони планують проводити штурмові дії

В Дніпропетровській області збільшилась активність російських окупаційних військ в напрямку Новопавлівки. Про це повідомив автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер", військовий Станіслав "Осман" Бунятов.

Він наголосив, що росіяни накопичують живу силу у Філійському лісі для подальших штурмових дій.

За його словами, також у рази зросла кількість FPV-дронів, якими окупанти б’ють по укриттях українських бійців.

"В напрямку Новопавлівки (Дніпропетровська область) кратно збільшилась активність ворога, який накопичує живу силу у Філійському лісі для подальших штурмових дій. Також кратно збільшилась кількість FPV-крил, які періодично б’ють по наших укриттях, та "ждунів", що працюють на шляхах підвозу/ротацій", - сказав Бунятов.

Можливість наступу РФ на Дніпро

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що мета із захоплення обласних центрів перед Росією стоїть завжди.

За його словами, Дніпро чи Запоріжжя були б для росіян ласим шматочком. Однак сил для захоплення цих обласних центрів поки що в Росії немає.

"Ми бачимо, як непросто все складається на Донбасі, тому подивимося, яка буде динаміка далі, щоб можна було прогнозувати подальше ведення бойових дій у Запорізькій і Дніпропетровській областях", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, воїни 3 штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку повідомили про визволення п'яти сіл - Орістопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Аналітики DeepState заявляли, що російська окупаційна армія захопила повний контроль над містом Сіверськ Донецької області. Також під контроль РФ перейшов і населений пункт Грабовське на Сумщині.

В Генштабі підтвердили, що українські Сили оборони відійшли з міста Сіверськ у Донецькій області з метою збереження життя особового складу. Відповідне рішення ухвалили на тлі інтенсивних бойових дій та значної переваги противника в живій силі й техніці.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

