Командування РФ йде на радикальні кроки, щоб штурмувати ключову ділянку фронту

Анна Косик
26 грудня 2025, 10:02
На пріоритетну для командування РФ ділянку фронту відправляють попередньо поранених окупантів.
Пораненим окупантам погрожують відправкою на жорсткі штурми / Колаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Міноборони РФ

Що повідомили в Атеш:

  • Командування не хоче демобілізовувати поранених окупантів
  • Окупантів, які потрапляють в шпиталь, примушують підписувати новий контракт
  • Якщо військовослужбовець РФ не підписує контракт, його все рівно відправляють на фронт

На тимчасово окупованих територіях - у Криму та Донецьку, командування країни-агресорки Росії примушує підписувати контракти поранених військовослужбовців.

Про це повідомили агенти руху Атеш у військових шпиталях. За їхніми даними, командування та корумповані військово-лікарські комісії змість належної перевірки стану здоров'я поранених військовослужбовців, масово повертають їх на фронт.

Куди відправляють поранених окупантів

Більшість солдатів РФ з пораненнями перекидають на Запорізький напрямок. Їх кидають у штурми замість того, щоб демобілізувати.

"Подібний інцидент трапився днями у Сімферополі. Російський військовий після множинних осколкових поранень, важкої контузії та втрати слуху замість реабілітації зіткнувся з ультиматумом просто у шпиталі. Командування застосувало стандартний метод тиску: або "добровільне" підписання нового контракту (нібито дає примарний шанс уникнути передової), або негайне відправлення до штурмового підрозділу на "нульову" лінію без жодної реабілітації", - йдеться у повідомленні.

В результаті цей російський військовослужбовець поставив свій підпис. Така ситуація підтвердила, що для системи РФ дієздатність солдата не має значення - ключовим пріоритетом є лише заповнення звітних відомостей.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Окупанти масово уникають відправки у Запорізьку область

Главред писав, що за даними агентів Атеш серед військовослужбовці Збройних Сил країни-агресорки Росії, деякі окупанти платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

В одному з російських підрозділів вже відкрито сформували групу військових, які щомісяця передають командиру по 50 тисяч рублів готівкою за те, щоб не виходити на бойові завдання і при цьому отримувати оплату.

Ситуація у Запорізькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з початку грудня Росія посилює своє угруповання на одному з пріоритетних напрямків фронту - Запорізькому. Про це свідчать дані про переміщення військової колони РФ в напрямку тимчасово окупованих територій України.

Раніше військовий експерт Іван Тимочко повідомляв, що бої за Гуляйполе на Запорізькому напрямку залишаються надзвичайно складними, а ситуація там "досить серйозна".

Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення у тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили і ліквідували.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Донецька Запорізька область російські війська новини Криму Фронт
