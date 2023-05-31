Потужний вибух було чути за кілька кілометрів: на Кубані горів Афіпський НПЗ

Вранці в середу, 31 травня, невідомий БПЛА нібито обстріляв Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії.

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Пожежа на Афіпському НПЗ спалахнула близько третьої години ночі / Фото: скріншот Telegram

У ніч на 31 травня в Краснодарському краї країни-агресора РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, його атакували безпілотники.

Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram, загорілася одна з установок з перегонки мазуту.

"Попередня причина - приліт БПЛА. На місці працюють пожежні розрахунки підприємства, МНС та екстрені служби, щоб максимально швидко ліквідувати вогонь", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією Telegram-каналу SHOT, атака безпілотників сталася близько третьої години ночі.

"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів", - зазначають на каналі.

Афіпський НПЗ розташований недалеко від Кримського мосту / google.com/maps

Також було опубліковано відео, на якому ймовірно зафіксовано "приліт" БПЛА по заводу.

На місці працювали екстрені служби. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Близько 4:40 російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано.

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Зазначимо, це не перший випадок пожежі на нафтопереробному заводі в РФ останнім часом.

4 травня в Краснодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Як повідомляла місцева влада, пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника.

5 травня знову був атакований Ільський нафтопереробний завод. На підприємстві лунали вибухи, почалася сильна пожежа.

У ніч на 28 травня знову був атакований Ільський нафтопереробний завод, який розташований недалеко від Кримського мосту. Росіяни заявили про атаку безпілотниками.

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