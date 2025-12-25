Рус
У Дніпропетровській області деокупували 5 сіл - 225 ОШП

Віталій Кірсанов
25 грудня 2025, 19:14
Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20 армійського корпусу.
Воїни 3 штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку повідомили про визволення п'яти сіл - Орістопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі 225 ОШП.

"Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20 армійського корпусу. Увесь цей час воїни 3 штурмового батальйону 225 ОШП перебували на позиціях і виконували контратакуючі дії. Це унікальний випадок, коли підрозділ протягом більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород.

Повідомлення супроводжується відео зі звільнення населених пунктів.

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні, вважає військовий аналітик Олег Жданов.

"Росія змінила тактику - тепер вони беруть окремий район і наносять туди масований удар. Коли вони руйнують сили по всій території України, у нас є можливість більш ефективно відбиватися. А коли йде зосередження на окремі райони, їм вдається перевантажувати нашу ППО, яка не настільки розвинена, як нам хотілося б і як необхідно для забезпечення належного рівня безпеки", - зазначив Жданов.

Ситуація на фронті - що відомо

7 грудня українські військові просунулися в Дніпропетровській області. Вони пішли в контратаку і звільнили село Тихе на Олександрівському напрямку.

У ніч на Різдво, російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Одеській і Харківській областях.

Як писав Главред, у ніч і вранці 23 грудня російська армія атакувала Україну дронами і ракетами. У деяких регіонах є "прильоти", жертви і постраждалі.

Про джерело: 225 Окремий штурмовий полк

225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) - військове формування Збройних сил України чисельністю в полк, пише Вікіпедія.

У березні 2022 року після початку російського вторгнення в Харкові був створений 225-й батальйон 127-ї бригади ТрО. Воював у Харкові, під Бахмутом. Після боїв під Бахмутом перетворений на окремий штурмовий батальйон. Воював під Авдіївкою, Часовим Яром. Із серпня 2024 року воював у Курській області як підрозділ прориву. У лютому 2025 року батальйон переформований у 225-й окремий штурмовий полк.

Замість кави: який ранковий напій допомагає зберегти здоров’я травлення

02:30

Жир зникне без сліду: як відмити кухонний фартух із плитки, скла, сталі та каменю

01:30

"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

