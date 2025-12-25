Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Безкоштовне метро у Києві: чи повторить столиця досвід Харкова у 2026 році

Дар'я Пшеничник
25 грудня 2025, 19:26
60
У Харкові з початку повномасштабного вторгнення Росії проїзд в метро безплатний.
Киевский метрополитен
Чи стане безкоштовним метро Києва у 2026 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

відео дня
  • Громадяни створили петицію про безкоштовний проїзд у метро Києва на час воєнного стану
  • Ініціатива покликана підтримати вразливі категорії населення
  • Петиція має 60 днів для збору голосів

На офіційному сайті КМДА з’явилася петиція №13967, зареєстрована 16 грудня 2025 року, яка закликає владу запровадити безоплатний проїзд у Київському метрополітені на час воєнного стану. Документ уже підписали сотні громадян, пише Новини.LIVE.

Аргументи на користь рішення

Автори петиції наголошують, що безплатний проїзд:

  • стане підтримкою для вразливих груп населення - внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, студентів та тих, чиї доходи знизилися через війну;
  • полегшить доступ до роботи для працівників із мінімальною зарплатою, що може позитивно вплинути на продуктивність міста;
  • дозволить скоротити витрати на обслуговування турнікетів, системи валідації та інкасацію, а заощаджені кошти спрямувати на безпеку та критичні ремонти.

Приклад Харкова

Заявники посилаються на досвід Харкова, де з початку повномасштабного вторгнення метро працює безкоштовно. Там відмова від збору оплати допомогла оптимізувати витрати та зосередитися на безпеці й утриманні інфраструктури.

Подальші кроки

Петиція має 60 днів, щоб зібрати необхідну кількість голосів. Якщо її підтримають кияни, документ розгляне профільний комітет і передасть до Кабміну чи місцевої влади. Остаточне рішення щодо запровадження безплатного проїзду ухвалюватиме Київрада.

Київський метрополітен - останні новини

Як зазначав Главред, у разі нових масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна може зіткнутися з повною зупинкою роботи електротранспорту. Під загрозою опиняються не лише трамваї та тролейбуси, а й метрополітен у Києві

У метрополітені Києва дозволено перевозити різдвяні ялинки, однак за деякі дерева доведеться внести додаткову плату і забезпечити пакування. Про те, як безпечно транспортувати новорічну ялинку в підземці, розповіли в столичному метрополітені.

Раніше у київському метро розгорівся скандал навколо безпритульного собаки на прізвисько Міша. Тварину, яка багато років знаходила укриття від обстрілів на станції "Теремки", перестали пускати всередину після скарги однієї з пасажирок.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва метрополітен Київський метрополітен метро Київ новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський поговорив із командою Трампа: Є хороші ідеї для тривалого миру

Зеленський поговорив із командою Трампа: Є хороші ідеї для тривалого миру

20:03Україна
Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

18:27Війна
РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

17:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

Останні новини

20:33

Гібрид, якому не страшні великі пробіги: експерти назвали найбільш "невбивану" модель

20:03

Зеленський поговорив із командою Трампа: Є хороші ідеї для тривалого мируВідео

19:26

Безкоштовне метро у Києві: чи повторить столиця досвід Харкова у 2026 році

19:16

Дочка Кейт Міддлтон здивувала своїм талантом публічноВідео

19:14

У Дніпропетровській області деокупували 5 сіл - 225 ОШПВідео

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
18:27

Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

18:04

У Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників: сталася стрілянинаВідео

17:50

"Неповноцінним": дружина зрадника Джигана оббере його до нитки після розлучення

17:28

Якщо накопичили 40 років стажу: на яку пенсію та надбавки можна розраховувати

Реклама
17:11

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

16:34

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

16:28

Що чекає на долар та євро в 2026 році: прогноз банкіра на перші дні січня

16:20

26 грудня - яке свято: від кого особливий гріх відвертатися в цей день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

15:25

Україну атакує сильний снігопад: названо дату небезпечної погоди

15:03

Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

14:42

"До того маразму": Олег Винник накинувся на журналістів після своєї витівки

14:29

Без краплі майонезу: рецепт шикарного салату на Новий рік

14:13

Найкращі мультфільми для новорічного настрою: топ-7 мультиків для затишних посиденьок

13:40

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Реклама
13:35

"Знайомтеся з Софійкою": Анна Кошмал уперше показала доньку

13:34

"Не можу собі збрехати": Олена Тополя заговорила про примирення з Тарасом Тополею

13:33

Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

13:17

"Димова завіса" замість миру: експерт пояснив, що стоїть за "пунктами Зеленського"

12:47

Імітація процесу: чому нинішні переговори не можуть привести до миру

12:36

Джамала заспівала "Щедрик" під акомпанемент свого сина: тепле відеоВідео

12:25

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

12:03

"Повний набір": дочка Скрябіна розсекретила свій діагноз

12:00

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари

11:58

Китаю вигідна війна в Україні: експерт пояснив, коли Пекін змінить позицію

11:34

Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

11:29

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

10:35

Українцям нарахують 2 000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

10:32

Чим розтопити лід без солі: розвінчано міф про кавову гущу

09:18

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світломФото

09:02

"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

08:57

Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

08:25

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:11

Денисенко в темряві з кутею, Павлики з піснями: як українські зірки відзначають Різдво

08:10

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?Погляд

Реклама
08:08

Путін ще 20 років тому погрожував конфліктом через Україну: що диктатор говорив про НАТО

06:45

Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ: спалахнула масштабна пожежа

06:10

Як спроба Кремля зіграти у "відрізання України від моря" матиме дзеркальні наслідкиПогляд

05:55

Мовчав про війну 4 роки: відомий російський артист висловив свою позиціюВідео

05:12

Як налаштувати бойлер взимку, щоб зекономити гроші: про це знають одиниці

04:30

Радість та достаток зваляться на голову трьом знакам зодіаку – хто вони

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого хом'яка за 29 секунд

03:36

Замість кави: який ранковий напій допомагає зберегти здоров’я травлення

02:30

Жир зникне без сліду: як відмити кухонний фартух із плитки, скла, сталі та каменю

01:30

"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти