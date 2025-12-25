Безкоштовне метро у Києві: чи повторить столиця досвід Харкова у 2026 році

У Харкові з початку повномасштабного вторгнення Росії проїзд в метро безплатний.

Чи стане безкоштовним метро Києва у 2026 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Громадяни створили петицію про безкоштовний проїзд у метро Києва на час воєнного стану

Ініціатива покликана підтримати вразливі категорії населення

Петиція має 60 днів для збору голосів

На офіційному сайті КМДА з’явилася петиція №13967, зареєстрована 16 грудня 2025 року, яка закликає владу запровадити безоплатний проїзд у Київському метрополітені на час воєнного стану. Документ уже підписали сотні громадян, пише Новини.LIVE.

Аргументи на користь рішення

Автори петиції наголошують, що безплатний проїзд:

стане підтримкою для вразливих груп населення - внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, студентів та тих, чиї доходи знизилися через війну;

полегшить доступ до роботи для працівників із мінімальною зарплатою, що може позитивно вплинути на продуктивність міста;

дозволить скоротити витрати на обслуговування турнікетів, системи валідації та інкасацію, а заощаджені кошти спрямувати на безпеку та критичні ремонти.

Приклад Харкова

Заявники посилаються на досвід Харкова, де з початку повномасштабного вторгнення метро працює безкоштовно. Там відмова від збору оплати допомогла оптимізувати витрати та зосередитися на безпеці й утриманні інфраструктури.

Подальші кроки

Петиція має 60 днів, щоб зібрати необхідну кількість голосів. Якщо її підтримають кияни, документ розгляне профільний комітет і передасть до Кабміну чи місцевої влади. Остаточне рішення щодо запровадження безплатного проїзду ухвалюватиме Київрада.

