Безкоштовне метро у Києві: чи повторить столиця досвід Харкова у 2026 році

На офіційному сайті КМДА з’явилася петиція №13967, зареєстрована 16 грудня 2025 року, яка закликає владу запровадити безоплатний проїзд у Київському метрополітені на час воєнного стану. Документ уже підписали сотні громадян, пише Новини.LIVE.
Аргументи на користь рішення
Автори петиції наголошують, що безплатний проїзд:
- стане підтримкою для вразливих груп населення - внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, студентів та тих, чиї доходи знизилися через війну;
- полегшить доступ до роботи для працівників із мінімальною зарплатою, що може позитивно вплинути на продуктивність міста;
- дозволить скоротити витрати на обслуговування турнікетів, системи валідації та інкасацію, а заощаджені кошти спрямувати на безпеку та критичні ремонти.
Приклад Харкова
Заявники посилаються на досвід Харкова, де з початку повномасштабного вторгнення метро працює безкоштовно. Там відмова від збору оплати допомогла оптимізувати витрати та зосередитися на безпеці й утриманні інфраструктури.
Подальші кроки
Петиція має 60 днів, щоб зібрати необхідну кількість голосів. Якщо її підтримають кияни, документ розгляне профільний комітет і передасть до Кабміну чи місцевої влади. Остаточне рішення щодо запровадження безплатного проїзду ухвалюватиме Київрада.
