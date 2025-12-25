Померла зірка серіалу 'Москва сльозам не вірить' Віра Алентова

Російська актриса Віра Алентова померла в терористичній Москві.

Померла Віра Алентова / Коллаж Главред, фото Ведомости

Коротко:

Від чого померла Віра Алентова

Що відомо про смерть Віри Алентової

Сьогодні, 25 грудня стало відомо про те, що померла популярна в терористичній Росії зірка кіно Віра Алентова.

Віра Алентова померла у віці 83 років. Про це повідомили російським пропагандистам ТАСС у Театрі імені Пушкіна. "Так, це правда", - відповів співрозмовник агентства на відповідне запитання, не уточнивши причину смерті.

Віра Алентова рідко виходила на публіку / Фото Global look press

За інформацією російських ЗМІ, близько 12:00 за московським часом Віру Алентову відвезли на швидкій з похорону актора Анатолія Лобоцького. Попередньо, в артистки стався серцевий напад.

Напередодні з'явилося відео в пропагандистських телеграм-каналах, де Алентова винесли з похорону на ношах.

Віру Алентову винесли на ношах із похорону колеги / Скриншот Telegram/starhit.ru

Від чого померла Віра Алентова

Попередня причина смерті актриси Віри Алентової - гостра серцева недостатність. За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, у артистки були проблеми із серцем, які загострилися, зокрема, на тлі перенесеного кілька років тому коронавірусу.

Віра Алентова померла від серцевої недостатності / Фото Ведомости

Віра Алентова про Україну

Зазначимо, що російську актрису внесено до "чорного" списку Мінкультури України і визнано загрозою національній безпеці. Це означає, що фільми з Алентовою не можуть демонструватися в Україні. Дозвіл фільму на прокат не видається, а вже виданий - відкликається.

Володимир Меньшов про Україну

2021 року в Алентової помер чоловік - російський актор і режисер Володимир Меньшов. Відомий був режисер не тільки своїми роботами в кіно, а й активною політичною позицією.

Володимир Меньшов і Віра Алентова / фото: Михайло Ковальов

У 2018 році він став довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на президентських виборах, а також активно висловлював підтримку окупації Криму і перераховував фінансову допомогу угрупованню "ДНР". У 2018 році режисера внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Про персону: Віра Алентова Віра Алентова - актриса, володарка Державної премії СРСР. Одружена з режисером і актором Володимиром Меньшовим, дочка - акторка і телеведуча Юлія Меньшова. Відома за ролями у фільмах "Москва сльозам не вірить", "Ширлі-мирлі", "Завтра була війна". Отримала заборону на в'їзд в Україну і поповнила чорний список Мінкульту.

