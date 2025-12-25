26 грудня - яке свято: від кого особливий гріх відвертатися в цей день

Вважалося великим гріхом відвертатися від тих, хто просить допомоги, особливо - від вагітних жінок, адже така відмова могла обернутися тривалими негараздами.

Яке 26 грудня свято

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 26 грудня

Прикмети 26 грудня

Що можна і не можна робити 26 грудня

У п'ятницю, 26 грудня, у православному календарі день пам'яті святого Йосипа Обручника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 26 грудня

Святий Йосип походив із роду царя Давида, що було надзвичайно важливо для виконання старозавітних пророцтв про Месію. Саме через Йосипа Ісус Христос юридично належав до роду Давида, хоча був народжений не від людського батька.

За переказами, Йосип жив у Назареті Галілейському і заробляв на життя ремеслом - був теслею.

Йосип був заручений із пресвятою Дівою Марією, яка дала обітницю чистоти. Їхній союз не був подружнім у звичному розумінні, а став таємничим служінням: Йосип був покликаний охороняти честь, життя і дівоцтво Богородиці та піклуватися про Богонемовля.

Коли Йосип дізнався, що Марія вагітна, він, будучи праведним, не захотів осоромити її перед людьми і вирішив таємно відпустити її. Але Господь з'явився йому уві сні через ангела і відкрив таємницю: "Не бійся прийняти Марію, жінку твою, бо зачато в ній від духа святого". Це одкровення стало переломним моментом у житті Йосипа - він беззастережно прийняв волю Божу.

Церковне свято 26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці

Свято випадає на другий день після Різдва Христового і є логічним продовженням різдвяного торжества. В іконографії часто використовується ікона "Собор Пресвятої Богородиці", де Марія з немовлям оточена ангелами, святими і праведниками. Собор Пресвятої Богородиці - прославлення тієї, через кого народження Ісуса Христа стало можливим.

Прикмети 26 грудня

Морозний день - зима буде стійкою, без різких відлиг.

Тепло або відлига - лютий обіцяє бути м'яким.

Сильний вітер - рік буде неспокійним, із частими змінами погоди.

Що не можна робити 26 грудня

За народними уявленнями цей день вимагає особливої обережності у вчинках. Вважалося великим гріхом відвертатися від тих, хто просить допомоги, особливо - від вагітних жінок, адже така відмова могла обернутися тривалими негараздами.

Що можна робити 26 грудня

У народній традиції Собор Пресвятої Богородиці посідав виняткове місце, адже його сприймали як свято жіночої сили, материнства і народження. Цього дня з особливою повагою ставилися до вагітних жінок, молодих матерів і повитух - тих, хто був причетний до появи дитини на світ і оберігав таїнство пологів.

