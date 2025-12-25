Рус
Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

Дар'я Пшеничник
25 грудня 2025, 15:03
Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів морського порту "Темрюк".
Удар по Новошахтинскому НПЗ
Удар по Новошахтинському НПЗ / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал

Головне з новини:

  • Україна завдала ударів по порту "Темрюк", аеродрому Майкоп та ремонтному підрозділу РФ
  • Storm Shadow знищили об’єкти Новошахтинського нафтозаводу

У ніч на четвер, 25 грудня, Сили оборони України здійснили масштабні атаки на об’єкти, що забезпечують російську армію. За даними Генерального штабу ЗСУ, під ударами опинилися морський порт "Темрюк" у Краснодарському краї, військовий аеродром у районі міста Майкоп (Республіка Адигея) та ремонтний підрозділ противника на тимчасово окупованій території Донеччини.

У порту "Темрюк" зафіксовано вибухи та займання двох резервуарів із нафтопродуктами. Пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу, який використовується для транспортування скрапленого газу та пального на потреби російських військ.

На аеродромі поблизу Майкопа підтверджено ураження цілі та виникнення пожежі, дані про масштаби збитків уточнюються.

Крім того, у районі населеного пункту Труженка ударні дрони знищили ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку РФ.

Окремо Генштаб підтвердив результати попередніх атак на аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму: знищено радіолокаційну станцію 96К6, станцію зв’язку Р-419 та пошкоджено РЛС 55Ж6Т.

Удар Storm Shadow по нафтозаводу в Ростовській області

Того ж дня, 25 грудня, Повітряні сили ЗСУ застосували крилаті ракети Storm Shadow проти Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. У районі підприємства зафіксовано численні вибухи, ціль уражено, масштаби руйнувань уточнюються.

Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників пального на півдні Росії та активно забезпечує окупаційні війська дизельним пальним і авіаційним гасом. Загальний обсяг його резервуарів перевищує 210 тисяч кубічних метрів.

Експерти про удари по цілях РФ

Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували подорожчання бензину на внутрішньому ринку.

Експерти вказують, що дефіцит збільшить витрати як бізнесу, так і громадян, а в перспективі може посилити інфляцію в Росії.

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області був атакований Єфремовський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

У ніч на 22 грудня в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи після атаки ударних дронів. За даними оперативного штабу регіону, внаслідок атаки безпілотників у селищі Волна на Кубані пошкоджено два судна і два причали. На місці "прильоту" виникла масштабна пожежа. Крім того, пошкоджено трубопровід.

У ніч на 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горів хімзавод. Орел і Ростов були частково знеструмлені.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

21:07

Лише 1,5 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців впали

