Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату

Про що говорить Трамп:
- "Путін погодиться на перемир'я"
- "Більше інформації про перемир'я з'явиться 17 березня"
Ситуація з припиненням вогню в Україні "йде добре" і скоро з'явиться більше інформації. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналістці Шеріл Еткіссон.
Він зазначив, що ця інформація може з'явитися вже в понеділок, 17 березня.
"Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло добре. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде хорошим", - заявив він.
Трамп додав, що вірить у те, що Путін погодиться на перемир'я, але при цьому він відмовився прямо відповідати на запитання про тиск на РФ у разі відмови.
"Я думаю, що Путін погодиться на припинення вогню. Думаю, я його досить добре знаю", - сказав Трамп.
Припинення вогню в Україні - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.
На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.
Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.
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