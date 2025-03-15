Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату

Ангеліна Підвисоцька
15 березня 2025, 00:44
40
Американський президент упевнений, що російський диктатор Путін погодиться на режим тиші.
Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату
17 березня з'явиться нова інформація про перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що говорить Трамп:

  • "Путін погодиться на перемир'я"
  • "Більше інформації про перемир'я з'явиться 17 березня"

Ситуація з припиненням вогню в Україні "йде добре" і скоро з'явиться більше інформації. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналістці Шеріл Еткіссон.

Він зазначив, що ця інформація може з'явитися вже в понеділок, 17 березня.

відео дня

"Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло добре. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде хорошим", - заявив він.

Трамп додав, що вірить у те, що Путін погодиться на перемир'я, але при цьому він відмовився прямо відповідати на запитання про тиск на РФ у разі відмови.

"Я думаю, що Путін погодиться на припинення вогню. Думаю, я його досить добре знаю", - сказав Трамп.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Переговори в Саудівській Аравії, Саудівська Аравія, перемир'я, припинення вогню, Інфографіка Главред
Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Дональд Трамп мирні переговори з Росією Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату

Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату

00:44Політика
Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом "Шахедів"

Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом "Шахедів"

23:35Україна
Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

23:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Перевірте свій IQ: знайдіть заховане в кімнаті серце за 5 секунд

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Майже ні в чому собі не відмовляли: у кого були найвищі зарплати в СРСР

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Козерогам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 15 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

01:30

Зіркова дзюдоїстка Білодід зізналася, яким бачить свого "правильного" чоловіка

01:26

5 знаків зодіаку, для яких гроші важливіші за кохання

01:00

"Нищівний удар": розкрито сценарій, як Китай і США доб'ють "дохлу шкапу" РФ

00:44

Скоро з'явиться нова інформація про перемир'я: Трамп назвав точну дату

00:36

Люди, які доживають до 100 років, п'ють одні й ті самі 3 напої

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
00:05

Карта Deep State онлайн за 15 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

14 березня, п'ятниця
23:41

Чим відрізняються 2 коти: лише геній головоломок дасть відповідь за 31 секунду

23:35

Пролунало 11 вибухів: Суми під масованим ударом "Шахедів"

23:32

Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

Реклама
23:22

Гарантій Україна на отримає: Огризко пояснив у чому суть угоди щодо мінералівВідео

23:01

Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вилетіли до США, - Welt

22:50

У 75-річної Меріл Стріп таємний роман зі знаменитістюВідео

22:22

Путін застосовує "тактику салямі" до Трампа, щоб захопити Україну - Bild

22:20

Маленький король: дружина Козловського показала першу вечірку однорічного сина

22:04

"Питання територіальних поступок не обговорюють": експерт розповів, що задумав ТрампВідео

21:50

Сєдокова зробила черговий бридкий вчинок

21:33

"Я повненький": Павло Зібров відверто заговорив про схуднення і пластику

20:58

Що посадити в тіні – кращі тіньовитривалі овочі та зелень

20:40

Балістичний удар по Кривому Рогу: під атакою житловий кварталФотоВідео

20:39

"Переговори передбачають": у Трампа сказали, кому доведеться йти на поступки

Реклама
20:27

Сусіди здивуються небувалому врожаю: на якій глибині садити картоплю

20:26

"На столі є американська пропозиція": Зеленський - про режим тиші на фронтіВідео

20:25

"Як в анекдоті": дипломат пояснив, чим закінчиться зближення Трампа і Путіна

20:17

Знову в білому: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін рука об руку зворушили Мережу

19:59

Що робити зі старою консервацією: неочевидна відповідь

19:56

Посадка картоплі – поради, що допоможуть уникнути втрат

19:53

Курська операція досягла своєї мети - Зеленський

19:32

В Україну повертаються сніг та морози: де оголосили штормове попередження

19:18

Долар різко обвалився після чотирьох днів росту: яким буде курс валют 17 березня

19:10

Про "тимчасове припинення вогню" і мирний процесПогляд

19:08

Українці почали штурмувати магазини: популярний овоч подорожчав до 120 грн

19:05

"У нас э хороша можливість завершити війну": Зеленський зробив ряд важливих заяв

18:45

Як очистити пам'ять телефону Xiaomi: напрочуд простий і геніальний спосіб

18:41

Охоронець Порошенка привіз 38 мільйонів євро з Москви за три дні до виборів: російські гроші могли призначатися для скупки голосів, - експерт

18:22

"Переговори закриті": Стефанішина зробила заяву про угоду щодо мінералів з США

18:13

"Тисячі бійців ЗСУ повністю оточені": що насправді відбувається в Курській області

18:05

Що корисніше для здоров’я - чай чи кава, відповідь здивує багатьохВідео

17:35

Коли можна садити полуницю: несподівана хитрість гарантує врожай

17:32

Камалія показала, від кого в ліжку отримує "море ніжності"

17:18

Україна почала формувати команду для контролю перемир'я - Сибіга

Реклама
16:41

В Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна ГанулаФото

16:37

Путіну вигідно підіграти Трампу у питанні перемир'я: дипломат пояснив чому

16:37

Пугачова заспівала з українцями: Росія б'ється в істериці

16:28

"Хороші шанси завершити війну": Трамп розповів про серйозну розмову з Путіним

16:27

Путін надіслав "сигнал" Трампу: в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню

16:17

Блондинка з короткою стрижкою: який зараз вигляд має зірка "Не родись красивою"

16:08

Чорний чи зелений: дієтолог розставила всі крапки над "і", який чай корисніший

15:51

Питання вступу України до НАТО вже не розглядається: Рютте здивував заявою

15:47

Притягнете до себе удачу і міцне здоров'я: що потрібно зробити 15 березня, прикмети

15:37

Експерт: Кремль активував своїх блогерів в Україні, СБУ попередила, що їм світить тюрма

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти