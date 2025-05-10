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Європейські лідери звернутися до Путіна та пригрозили новими санкціями - деталі

Маріна Фурман
10 травня 2025, 16:15
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Якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то будуть наслідки, запевняють лідери Європи.
Зеленский, Стармер, Макрон, Путин
Європейські лідери зробили заяви про 30-денне припинення вогню / Колаж: Главред, фото УНІАН, kremlin.ru

Основне:

  • У Києві відбулась зустріч лідерів "коаліції рішучих"
  • Якщо Путін відмовиться припинити вогонь, то Україні посилять військову допомогу, а проти РФ запровадять нові санкції

Президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер заявили, що проти Росії можуть запровадити нові санкції. Їх введуть, якщо Москва відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною. Про це лідери заявили на "коаліції рішучих" в Києві.

Європейські лідери пригадали заяву речника Кремля Дмитра Пєсков з приводу умов для 30-денного перемир'я з Україною.

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"Росія і Путін мають сісти за стіл для обговорення 30-денного припинення вогню. Або вони зазнають санкції, якщо цього не станеться. У цьому ми єдині і ми хочемо, щоб це прозвучало чітко, саме цьому присвячено засідання цієї коаліції", - заявив Стармер, передає кореспондент РБК-Україна.

Премʼєр-міністр Британії додав, якщо Путін відмовиться припинити вогонь, то Європа разом із президентом США Дональдом Трампом посилять військову допомогу Україні.

"Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів", - сказав Стармер.

До того ж президент Франції Еммануель Макрон заявив, якщо Путін все ж погодиться на перемир'я з Україною, то потрібні механізми контролю за припинення вогню та покарання за порушення. Для цього вже підготовано новий пакет санкцій.

"Якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки Україні. Новий пакет санкцій готовий. І в наступні дні будемо вирішувати, разом із США будемо спілкуватися, готуватися", - наголосив він.

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Сакнції проти Росії / Інфографіка: Главред

Припинення вогню - останні новини України

Нагадаємо, лідери "коаліції рішучих" під час зустрічі у Києві зателефонували президенту США Дональду Трампу. Після розмови міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що країні-агресору Росії поставили дедлайн для згоди на припинення вогню.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що у РФ підтримують ідею 30-денного перемир’я. Проте вони погодяться на це, лише якщо Україна виконає їхні вимоги. Перша вимога Москви – зупинка постачань західного озброєння до України, друга – припинення підготовки українських військових.

Як писав Главред, в Reuters зазначили, що про припинення вогню між Україною та Росією можуть оголосити найближчими годинами або днями. США і Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я.

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Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр Великої Британії з 5 липня 2024.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Британії відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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перемир'я санкції війна в Україні санкції проти Росії режим припинення вогню Еммануель Макрон Кір Стармер
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