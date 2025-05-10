Україна готова до прямих переговорів із Росією, але є умова - ЗМІ

Зеленський назвав головну вимогу Києва для переговорів з РФ.

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Зеленський готовий до переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Україна готова до прямих переговорів з РФ

Головна вимога Києва - досягнення припинення вогню

України готова до прямих переговорів із країною-агресором Росією, якщо буде досягнуто повного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом, передає Axios.

За словами двох обізнаних джерел, меседж президенту США було передано під час сьогоднішньої розмови Зеленського та європейських лідерів із Трампом.

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У матеріалі йдеться, що в разі досягнення угоди про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією.

Якщо ж Путін відмовиться від 30-денного перемирʼя, то європейські країни введуть нові санкції проти Росії.

"Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна прийняла угоду про припинення вогню і виступила за прямі переговори з Росією", — розповів один зі співрозмовників.

Друге джерело сказало, що Трамп був радий почути підтримку його пропозиції.

"Тепер ми чекаємо дій Росії", - розповіло виданню друге джерело.

Припиненя вогню в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, щонайменше на 30 днів. За його словами, перемир’я має бути всеосяжним — на суші, в повітрі та на морі.

Якщо Москва відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною, то Європа може запровадити нові санкції проти Росії. Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер.

Водночас спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог зазначив, що війна в Україні є найбільшою і найтривалішою війною з часів Другої світової війни. Припинення вогню на 30 днів стане стартом процесу її завершення.

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