Україна готова до прямих переговорів із Росією, але є умова - ЗМІ

Основне:
- Україна готова до прямих переговорів з РФ
- Головна вимога Києва - досягнення припинення вогню
України готова до прямих переговорів із країною-агресором Росією, якщо буде досягнуто повного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом, передає Axios.
За словами двох обізнаних джерел, меседж президенту США було передано під час сьогоднішньої розмови Зеленського та європейських лідерів із Трампом.
У матеріалі йдеться, що в разі досягнення угоди про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією.
Якщо ж Путін відмовиться від 30-денного перемирʼя, то європейські країни введуть нові санкції проти Росії.
"Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна прийняла угоду про припинення вогню і виступила за прямі переговори з Росією", — розповів один зі співрозмовників.
Друге джерело сказало, що Трамп був радий почути підтримку його пропозиції.
"Тепер ми чекаємо дій Росії", - розповіло виданню друге джерело.
Припиненя вогню в Україні - останні новини
Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, щонайменше на 30 днів. За його словами, перемир’я має бути всеосяжним — на суші, в повітрі та на морі.
Якщо Москва відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною, то Європа може запровадити нові санкції проти Росії. Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер.
Водночас спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог зазначив, що війна в Україні є найбільшою і найтривалішою війною з часів Другої світової війни. Припинення вогню на 30 днів стане стартом процесу її завершення.
Читайте також:
- Вимоги РФ враховано: розроблено план припинення війни з 22 пунктів - ЗМІ
- "У нас не буде Херсону": Зеленський зробив заяву про буферну зону в Україні
- "Початок закінчення війни": у Трампа прокоментували припинення вогню на 30 днів
Що таке Axios?
Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.
Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред