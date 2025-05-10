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"Має розпочатися 12 травня": Зеленський вимагає від РФ 30-денного припинення вогню

Руслана Заклінська
10 травня 2025, 15:49оновлено 10 травня, 17:15
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Будь-які вимоги з боку Росії є спробою затягнути війну, заявив президент.
'Має розпочатися 12 травня': Зеленський вимагає від РФ 30-денного припинення вогню
30-денне перемир'я має початися 12 травня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

  • Перемир’я має початися 12 травня і тривати щонайменше 30 днів

  • Воно має бути повним і безумовним — без жодних вимог з боку Росії

    відео дня

  • У разі відмови Росії — нові санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі учасників "коаліції рішучих".

"Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що безумовне припинення вогню означає відмову від будь-яких попередніх вимог чи умов. За його словами, будь-яка спроба Росії висунути умови лише свідчитиме про її намір затягнути війну і зірвати дипломатичний процес.

Зеленський підкреслив, що перемир’я має бути всеосяжним — у повітрі, на морі та на суші. Президент переконаний, що моніторинг припинення вогню можливий у співпраці зі США.

"Це є дійсно реалістично. Припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру", - додав він.

Зеленський зазначив, що ініціативу припинення вогню підтримують не лише європейські партнери, а й США, які вперше запропонували її ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Дивіться відео заяви Зеленського:

'Має розпочатися 12 травня': Зеленський вимагає від РФ 30-денного припинення вогню
Зеленський - про припинення вогню / Фото: скріншот

Посилення санкцій у разі відмови Росії

Президент України застеріг, що у випадку, якщо Росія відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, проти неї буде запроваджено новий пакет санкцій.

"Мають бути застосовані санкції. Посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи", - сказав Зеленський.

Он підкреслив, що попри мирні ініціативи, головним пріоритетом залишається зміцнення Сил оборони і безпеки України, а також створення міжнародного безпекового контингенту на підтримку миру.

"Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований санкціями на Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо потужний сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку", - додав президент.

Крім того, Україна домовилась із західними партнерами продовжити роботу над механізмом використання заморожених російських активів. Це питання буде одним із головних на порядку денному наступного саміту G7.

Припинення вогню на 30 днів - останні новини

Нагадаємо, лідери "коаліції рішучих" після зустрічі в Києві зателефонували Дональду Трампу. Росії поставили дедлайн: погодитися на повне безумовне припинення вогню з 12 травня на 30 днів.

Також американські, європейські та українські переговорники підготували спільний документ із 22 пропозиціями щодо завершення війни, повідомляє NBC News. Серед них — 30-денне припинення вогню та відмова США від підтримки вступу України в НАТО. У документі врахована й одна з вимог Росії.

Як раніше повідомляв Главред, 29 квітня Росія відхилила пропозицію України про 30-денне припинення вогню, підтвердивши небажання йти на тимчасове перемир’я.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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