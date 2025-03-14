'На столі є американська пропозиція': Зеленський - про режим тиші на фронті

Україна готується розпочати швидкий рух до завершення війни.

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Зеленський заявив, що отримав американську пропозицію щодо режиму тиші / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Головне зі звернення Зеленського:

Україна отримала американську пропозицію щодо режиму тиші

Україна може розпочати рух до завершення війни

Україна вже отримала американську пропозицію щодо режиму тиші в небі, на морі та на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він додав, що вже з цієї пропозиції можна розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, завершення війни й надійного миру.

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"Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно. І важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву. Щоб закінчилися всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Я вдячний усім, хто зараз Україну підтримує, хто підтримує наші зусилля та кроки заради миру ... Продовжуємо нашу роботу заради об’єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир", - сказав Зеленський.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

Зеленський заявив, що отримав американську пропозицію щодо режиму тиші / фото: скріншот

Президент також нагадав, що 15 березня відбудеться саміт європейських партнерів, де буде представлена українська позиція й реальна інформація про те, що відбувається на фронті, зокрема в Курській області.

"Безпека – це пріоритет. Мир – це пріоритет. Незалежність України – це пріоритет", - підсумував Зеленський.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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