Путін відтягує час: Стармер зробив заяву про припинення вогню в Україні

Кремль ігнорує пропозиції Трампа про припинення вогню.

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Припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Путін несерйозно ставиться до миру

Потрібно посилити економічний тиск на Росію, щоб припинити війну

Світові потрібні дії, а не порожні слова

Російському диктатору Володимиру Путіну не можна дозволяти "грати в ігри" з можливістю припинення вогню в Україні. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише The Guardian.

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа", - сказав він. відео дня

За його словами, повне ігнорування Кремлем пропозиції президента Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін несерйозно ставиться до миру.

"Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, ми повинні бути готові спостерігати за припиненням вогню, щоб переконатися, що це буде серйозний і тривалий мир, якщо ж ні, то ми повинні напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни", - наголосив британський прем’єр.

Він також додав, що російський диктатор намагається відтягнути час, кажучи, що має бути проведене ретельне дослідження, перш ніж припинення вогню стане можливим.

"Але світові потрібні дії, а не дослідження або порожні слова і безглузді умови", - зауважив Стармер.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Путін передав президенту США Дональду Трампу свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника Трампа. Кремль зберігає "обережний оптимізм" щодо можливості досягнення угоди.

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін також заявив, що погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру".

Водночас, держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте протягом кількох днів, якщо Москва на це погодиться.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

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