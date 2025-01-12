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ЗСУ прорвались на Курщині: аналітики розкрили, що відбувається на фронті

Юлія Закрепа
12 січня 2025, 08:57оновлено 12 січня, 09:34
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Українські війська контратакували в Махнівці та поблизу Погребків.
ЗСУ прорвались на Курщині: аналітики розкрили, що відбувається на фронті
Яка ситуація на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 144 окрема піхотна бригада

Ключові тези ISW:

  • Російські війська просунулися на 3,25 кілометра
  • Українські військові частково відновили позиції у Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські військові продовжують просування у Курській області Росії, зокрема на північний захід від Суджі.

Українські сили просунулися до головного виступу в Курській області на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в північних Погребках (на північний захід від Суджі), йдеться у звіті ISW.

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Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 3,25 кілометра вглиб у Руське Поріччя (на північ від Суджі), але ISW не знайшло підтвердження цьому.

Інший мілблогер стверджував, що ще занадто рано оцінювати, що російські війська захопили Махнівку (на південний схід від Суджі), оскільки українські війська частково відновили позиції в північній частині населеного пункту. Російські джерела стверджували, що бої тривали на північ від Суджі біля Черкаського Поріччя та Руського Поріччя; на північний схід від Суджі біля Погребків; і на південний схід від Суджі біля Махнівки.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували в Махнівці та поблизу Погребків.

Російські джерела відзначили, що погодні умови в Курській області покращуються для операцій безпілотників, але земля все ще брудна, тому нова фаза російських наступальних операцій може початися незабаром, коли земля знову замерзне.

Наступ на Курську область - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що вихід ЗСУ з Курської області відкриє шлях 60 тисячам російських військових. Зосередженість України на Курщині підкреслює стратегічну важливість цього регіону, а особливо на тлі ймовірного дипломатичного тиску з боку Дональда Трампа.

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ прориваються в Курській області. Окрім того, російський блогер охарактеризував крайні українські атаки в Курській області як посилення розвідки в ході силових операцій, що може слугувати відволікаючим маневром перед майбутніми атаками.

В ОП пояснили мету операції ЗСУ у Курській області. Окупанти одразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували надпотужну зброю, зокрема РЕБ, через який російські дрони навіть не змогли піднятися у повітря. Однак говорити про збереження контролю над певною територією наразі не варто.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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