Вихід ЗСУ з Курської області відкриє шлях 60 тисячам російських військових - WP

Росія та Україна ведуть напружену боротьбу за контроль над частиною Курської області Росії.

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Що буде, якщо ЗСУ відійдуть з Курщини / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

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Українські війська не можуть просто так вийти з Курщини. Якщо вони відступлять, 60 000 військових, які Росія там розгорнула, підуть по їхнім п'ятам в Україну та займуть більше території. Про це пише The Washington Post.

Як повідомляє видання, зосередженість України на Курщині підкреслює стратегічну важливість цього регіону.

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А особливо на тлі ймовірного дипломатичного тиску з боку Дональда Трампа, який може спробувати посадити обидві сторони за стіл переговорів.

"За дев’ять днів до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа Росія та Україна ведуть напружену боротьбу за контроль над частиною Курської області Росії, яка, як очікується, стане ключовим пунктом переговорів у мирних переговорах, які Трамп обіцяв провести", – йдеться в повідомленні.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

За майже тиждень операції під Курськом українські сили досягли обмежених успіхів на кількох ділянках. Водночас Росія продовжує просування лівим флангом, захоплюючи полонених і посилюючи тиск інтенсивним вогнем.

Україна утримує свої позиції в Курській області з серпня, однак російські війська поступово відтісняють оборонців, концентруючи зусилля на поверненні регіону під свій контроль.

Бої в Курській області - всі деталі

Главред розповідав, що в Курській області армія РФ та КНДР потопає у втратах. За даними розвідки Естонії, кожен квадратний кілометр окупованої території обходиться агресору в середньому у 100 життів.

Також напередодні ширилась інформація про те, що на Курщині у вогні техніка РФ на мільйони доларів. Окупанти пішли в масований штурм, але воїни України спалили ворожу техніку. В результаті, знищено 45 росіян, 53 - трьохсоті.

В іншому схожому бою злягло аж 400 окупантів. Втрати військ РФ та КНДР починають позначатися на їхньому двомісячному наступі, стверджує видання Forbes.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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