"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

Потап поділився фото з літака і здивував несподіваним зізнанням.

Ірина Горова і Потап прожили в шлюбі 10 років / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Горова, Потап

Коротко:

Яку новину розповів Потап

Чому він полетів зі своєю колишньою дружиною

Український репер і продюсер Потап, який втік жити за кордон, показався на новому фото зі своєю колишньою дружиною і сином.

Як написав Потап на своїй сторінці в Instagram, на сімейство чекає "нова глава". "Нова глава в житті сина. Важливо розділяти великі моменти в якості батьків", - написав він.

Очевидно, що йдеться про зміни, пов'язані із сином Ірини Горової та Потапа. Можливо, він вирушає на навчання в іншу країну.

Сама продюсерка Горова поки ніяк не прокоментувала фото. Однак на ньому також видно, що сімейство кудись летить, оскільки

Потап возз'єднався з колишньою дружиною / Скриншот Instagram/realpotap

Розлучення Потапа та Ірини Горової

Раніше Потап повідомив, що бере провину за розлучення на себе. Та, попри їхнє розлучення, продюсер зауважив, що він з Іриною зуміли зберегти теплі стосунки, адже у них підростає спільний син Андрій.

Потап / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

