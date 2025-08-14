"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

Коротко:
- Яку новину розповів Потап
- Чому він полетів зі своєю колишньою дружиною
Український репер і продюсер Потап, який втік жити за кордон, показався на новому фото зі своєю колишньою дружиною і сином.
Як написав Потап на своїй сторінці в Instagram, на сімейство чекає "нова глава". "Нова глава в житті сина. Важливо розділяти великі моменти в якості батьків", - написав він.
Очевидно, що йдеться про зміни, пов'язані із сином Ірини Горової та Потапа. Можливо, він вирушає на навчання в іншу країну.
Сама продюсерка Горова поки ніяк не прокоментувала фото. Однак на ньому також видно, що сімейство кудись летить, оскільки
Розлучення Потапа та Ірини Горової
Раніше Потап повідомив, що бере провину за розлучення на себе. Та, попри їхнє розлучення, продюсер зауважив, що він з Іриною зуміли зберегти теплі стосунки, адже у них підростає спільний син Андрій.
Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.
А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.
Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
