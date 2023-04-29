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ЗРК Patriot не захистять всю територію України: у ЗСУ запропонували вихід

Олексій Тесля
29 квітня 2023, 20:21 оновлено 29 квітня, 20:27
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Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони, каже Юрій Ігнат.
Юрій Гнат, ЗРК Patriot
Юрій Ігнат розповів про роботу ППО України / Фото : facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

Україні необхідні винищувачі F-16 для посилення захисту території країни, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію України, підкреслив він в ефірі телемарафону.

Він звернув увагу на те, що ЗРК Patriot і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками і крилатими ракетами.

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"Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які вступили в чергування. Але цих систем потрібно багато, щоб працювати проти балістики", — сказав Ігнат.

Водночас представник ПС ЗСУ уточнив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони, але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять кожен день про літак F-16, який нам дуже потрібен, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам в наступальних діях для звільнення територій" - додав Ігнат.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

F-16 для України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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F-16 війна Росії та України ЗРК Patriot Юрій Ігнат
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