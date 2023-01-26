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На Заході вже почалася дискусія про літаки для України - Politico

26 січня 2023, 12:55
Дебати навколо надання Україні літаків очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків.
винищувач F-16
Авіація буде в центрі уваги на засіданні у форматі Рамштайн у лютому / Фото Вікіпедія

Дискусія про надання Україні західних винищувачів вже почалася. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього - побоювання ескалації. Про це 26 січня пише Politico.

Один зі співрозмовників видання з країн Північної Європи зазначив, що винищувачі "були б природним наступним кроком" після того, як союзники вирішили надати танки.

За словами одного зі співрозмовників у Вашингтоні, поки що говорять, що про винищувачі наразі "не може бути мови".

"Це червона лінія. Але ж минулого літа "червоною лінією" були HIMARS, але врешті-решт це зрушилося. Потім це були танки – і це зрушилося", – зазначив він.

Ще один співрозмовник з Європи звернув увагу на те, з якою швидкістю останнім часом почали ухвалюватися рішення щодо більш важкої зброї. На його думку, хоча прямо зараз ідея про надання Україні винищувачів виглядає чимось неможливим, вже через деякий час про це можуть почати говорити цілком серйозно.

На наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у лютому саме авіація буде в центрі уваги. Може йтися про якийсь орієнтовний план на випадок, якщо Україна в певний момент критично потребуватиме літаків.

Співрозмовники видання в Європі сходяться на тому, що Захід спочатку хоче вичерпати всі, крім винищувачів, види допомоги, які ще не надавалися і будуть корисними. Але є ознаки, що США в перспективі вже готуються до надання Україні літаків. Зокрема, влітку Палата представників затвердила проект про 100 млн доларів на навчання українських пілотів, а в жовтні з України надійшло повідомлення, що групу пілотів вже вибрали для освоєння західних винищувачів.

Зазначається, що освоєння західних винищувачів буде для України викликом, починаючи від технічних особливостей і обслуговування і закінчуючи тим, що вони вимагають довгих злітних смуг. Серед експертів є думки, що Україні більше підійшли б F-18 або Gripen, але їх досить мало.

Літаки F-16 для України

20 січня стало відомо, що Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

21 січня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що в США очікується широка підтримка ініціативи союзників щодо передачі Україні винищувачів F-16. Адміністрація Джо Байдена позитивно реагує на будь-яку допомогу українським військам.

25 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16.

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