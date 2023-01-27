"Незабаром у небі України": Данілов заінтригував натяком на можливе отримання винищувачів F-16

Україна може незабаром отримати американські винищувачі F-16. На такі поставки натякнув секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Він опублікував на своїй сторінці у Facebook відеоролик з бойовими характеристиками таких винищувачів і підписав публікацію: "Незабаром у небі України".
Винищувачі F-16 озброєні шестиствольною авіаційною гарматою, яка може здійснювати по 6 тисяч пострілів на хвилину.
Також кожен літак має по 11 точок підвіски, на яких можуть розмістити ракети типу "повітря-повітря", ракети для наземних цілей, а також бомби.
Винищувач може розганятися до максимальної швидкості 2178 км/год і здійснювати політ на відстань до 4220 кілометрів. Бойовий радіус його дії – 1800 кілометрів.
Такі літаки можуть використовуватися як бомбардувальники, перехоплювачі та винищувачі.
Україна може отримати винищувачі F-16
Раніше повідомилося, що за три тижні країни НАТО проведуть низку зустрічей. У межах одного із заходів відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. Однією з тем цієї зустрічі може стати обговорення постачань винищувачів Україні в межах військової допомоги.
Нагадаємо, американська корпорація Lockheed Martin, яка випускає винищувачі F-16, готова наростити виробництво цих літаків. Їх постачатимуть третім країнам, щоб вони могли передати Збройним силам України свої F-16.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше натякнув, що вже може відбуватися підготовка до постачання американських винищувачів F-16 Україні.
У ЗСУ назвали переваги винищувачів F-16. Такі літаки могли б допомогти країні закрити частину неба від атак російських окупантів. Бойові літаки здатні збивати крилаті ракети. У всіх світових державах саме винищувачі перекривають небо, а ППО використовується для захисту військових аеродромів, критичної інфраструктури та урядових будівель, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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