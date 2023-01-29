Пентагон негласно схиляють надати Україні винищувачі F-16 - Politico

Остаточне рішення щодо літаків ще не ухвалено, а Україна не заявила, що винищувачі є її головним пріоритетом.

США потрібні тижні для ухвалення рішення про постачання Україні власних F-16 і схвалення реекспорту / фото: wikimedia.org

Військові чиновники негласно підштовхують Міністерство оборони США до схвалення відправлення в Україну винищувачів F-16.

Після схвалення надання Україні танків і систем ППО Patriot у Києва з'явився оптимізм, що американські літаки можуть бути наступними, пише Politico.

Високопоставлений чиновник Пентагону сказав виданню на умовах анонімності: "Я не думаю, що ми проти (надання Україні літаків – ред.)".

При цьому він зазначив, що остаточне рішення щодо літаків ще не ухвалено, а Україна не заявила, що винищувачі є її головним пріоритетом.

За словами іншого джерела, інформованого про переговори, які ведуться Вашингтоном і Києвом, США потрібні тижні для ухвалення рішення про постачання Україні власних літаків і схвалення реекспорту F-16 з інших країн.

Літаки F-16 для України

20 січня стало відомо, що Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

21 січня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що в США очікується широка підтримка ініціативи союзників про передачу Україні винищувачів F-16. Адміністрація Джо Байдена позитивно реагує на будь-яку допомогу українським військам.

25 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16.

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