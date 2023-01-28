Захисники України оформили хет-трик: ЗСУ "приземлили" літак, вертоліт і БпЛА росіян

Також наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Українські військові, ЗСУ / 93 ОМПБр Холодний Яр, 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка

ЗСУ за минулу добу "приземлити" російські літак, вертоліт і безпілотник.

Авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Також вона вдарила по позиціях зенітно-ракетних комплексів, повідомляється в новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України

Наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 і 2 БпЛА типу "Суперкам".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника і 5 районів зосередження його живої сили", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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