ЗСУ планують створити п'ять повітряних бригад з винищувачів F-16

Україні для захисту потрібно замінити весь свій парк радянських літаків на американські F-16 і створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад, заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
"Ми хочемо замінити весь парк радянських літаків, які вже морально і фізично застаріли, які воюють сьогодні на межі своїх можливостей завдяки нашим пілотам, людям. Але ми потребуємо саме в літаку західного виробництва. Про літак F-16 і про інші типи літаків йдеться з перших днів російського вторгнення", - сказав він в ефірі інформаційного марафону.
За його словами, в Повітряних силах не очікують, що Україна відразу ж отримає ту кількість літаків, які б допомогли повністю закрити питання захисту держави.
"Відразу нам ніхто не дасть п'ять бригад, яких було б достатньо в майбутньому для захисту країни. Зрозуміло, що починати ми будемо так, як з системами IRIS-T або NASAMS, коли одна-дві батареї надаються, а потім нарощується. Так, надання Україні літаків F-16 може починатися з декількох ескадрилій, але за умови, якщо буде прийнято остаточне рішення про цей тип літака і про надання цього типу винищувача", - додав Ігнат.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Раньше Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ.
Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.
Кабінет Міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.
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