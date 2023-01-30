До останнього відводив підбитий літак від будинків: на Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом Данило Мурашко нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

На Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик Данило Мурашко / 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова

У Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня загинув пілот Данило Мурашко. Підбитий ворожим винищувачем, він до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель і не встиг катапультуватися.

Як повідомляє 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, з першого дня повномасштабної війни офіцер сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння українському народу, був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців.

З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року Данило здійснив 141 бойовий виліт. В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника. Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

"Під час виконання бойового завдання 27 січня 2023 року Данило був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот, незважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю героя", - пишуть побратими захисника.

Зазначається, що пілота було представлено до присвоєння звання "Героя України" за виявлення мужності й відваги у захисті України.

Як повідомляв Главред у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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