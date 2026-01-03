'Це номер один': Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

Володимир Зеленський назвав завдання номер один на переговорах України та США.

https://glavred.net/ukraine/eto-nomer-odin-zelenskiy-nameknul-na-novye-peregovory-s-trampom-v-ssha-10729193.html Посилання скопійоване

Відбудуться нові переговори України і США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

У Парижі відбудуться зустрічі команд України та США

Завданням номер один буде фіналізація домовленостей

У Парижі, 6 січня, відбудуться зустрічі з командою президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в суботу.

відео дня

"Далі в нас буде присутня команда Сполучених Штатів Америки. Я розумію на якому рівні, поки що не будемо говорити, нехай це буде офіційна інформація від Білого Дому. У нас будуть зустрічі в Парижі з американцями", - сказав президент.

Також, за словами президента, під час зустрічі лідерів у Парижі завданням номер один буде фіналізація деяких домовленостей.

"У принципі, це завдання номер один - фіналізувати документ щодо гарантій безпеки Коаліції охочих, щоб підготувати його як один із ґрунтів для обговорення у США з президентом Трампом", - зазначив він.

/ Інфографіка: Главред

Переговори про мир: думка експерта

Російсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін зазначив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді не стала поворотним моментом у дипломатичному плані. На його думку, США прагнуть змістити основне навантаження щодо забезпечення безпеки України на європейські країни. При цьому ключове питання залишається відкритим: чи піде Вашингтон на посилення тиску на Росію, чи обмежиться лише фіксацією несприятливої реальності.

Переговори про припинення війни: новини за темою

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що станом на зараз він "не в захваті" від диктатора РФ Володимира Путіна, який продовжує вести війну проти України, "вбиваючи занадто багато людей". При цьому він висловив сподівання, що прогрес у врегулюванні війни, яку проти України веде Росія, буде досягнуто.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю у Флориді. Президент України прибуде в резиденцію Мар-а-Лаго з оновленим мирним планом із 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає. Український лідер налаштований на серйозну розмову з надважливих для України питань.

Читайте також:

Про персону: Леонід Невзлін Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред