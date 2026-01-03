'Це номер один': Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

Головне:
- У Парижі відбудуться зустрічі команд України та США
- Завданням номер один буде фіналізація домовленостей
У Парижі, 6 січня, відбудуться зустрічі з командою президента США Дональда Трампа.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в суботу.
"Далі в нас буде присутня команда Сполучених Штатів Америки. Я розумію на якому рівні, поки що не будемо говорити, нехай це буде офіційна інформація від Білого Дому. У нас будуть зустрічі в Парижі з американцями", - сказав президент.
Також, за словами президента, під час зустрічі лідерів у Парижі завданням номер один буде фіналізація деяких домовленостей.
"У принципі, це завдання номер один - фіналізувати документ щодо гарантій безпеки Коаліції охочих, щоб підготувати його як один із ґрунтів для обговорення у США з президентом Трампом", - зазначив він.
Переговори про мир: думка експерта
Російсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін зазначив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді не стала поворотним моментом у дипломатичному плані. На його думку, США прагнуть змістити основне навантаження щодо забезпечення безпеки України на європейські країни. При цьому ключове питання залишається відкритим: чи піде Вашингтон на посилення тиску на Росію, чи обмежиться лише фіксацією несприятливої реальності.
Переговори про припинення війни: новини за темою
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що станом на зараз він "не в захваті" від диктатора РФ Володимира Путіна, який продовжує вести війну проти України, "вбиваючи занадто багато людей". При цьому він висловив сподівання, що прогрес у врегулюванні війни, яку проти України веде Росія, буде досягнуто.
Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю у Флориді. Президент України прибуде в резиденцію Мар-а-Лаго з оновленим мирним планом із 20 пунктів.
Як раніше писав Главред, напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає. Український лідер налаштований на серйозну розмову з надважливих для України питань.
Про персону: Леонід Невзлін
Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.
