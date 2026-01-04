Є два сценарії: Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мир

Україна буде готова до двох варіантів подальшого розвитку подій, підкреслив президент.

Володимир Зеленський прокоментував новий раунд мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот Офіс президента, УНІАН

Головне:

Зеленський анонсував наступного тижня зустрічі в Європі

Україна підготується до обох варіантів розвитку подій

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у захист.

Як сказав він у вечірньому відеозверненні, новий дипломатичний раунд може зіграти роль у наближенні закінчення війни.

"Готуємося вже і до наступного дипломатичного тижня - будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни", - у неділю.

При цьому президент також зазначив, що Україна підготується до обох варіантів подальшого розвитку подій.

"Дипломатія, яку ми забезпечуємо, або подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу, і хто захищає Україну, як себе самого", - наголосив Зеленський.

Зеленський про переговори: важливі кроки до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна входить у період особливо інтенсивної дипломатичної активності, і до Нового року можуть бути ухвалені важливі рішення. Він підкреслив, що багато що залежить від партнерів, які підтримують Україну, а також від тих, хто чинить тиск на Росію, щоб вона повною мірою відчула наслідки власної агресії.

Як писав Главред, 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Нагадаємо, що на початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планують визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

Раніше Зеленський розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти обговорили мирний план із 20-ти пунктів і гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

