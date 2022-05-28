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Зеленський розповів, якою бачить перемогу у війні та що буде з Кримом і Донбасом

28 травня 2022, 13:47

Коли Україна повернеться до кордонів 24 лютого, Росія піде на переговори. Якщо повертати Крим і Донбас військовим шляхом, це може коштувати сотень тисяч життів.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемогою України у війні з Росією буде повернення всіх територій, але Крим і Донбас не варто повертати військовим способом, інакше це може коштувати сотень тисяч життів.

"Кожен українець хоче повернути і Донбас, і Крим. Я думаю, що ми повинні хоча б повернутися до ситуації 24 лютого, коли росіяни вторглися в нашу країну. Лише тоді можна буде говорити про відновлення нашої території дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський в інтерв'ю голландській програмі Nieuwsuur.

На думку президента, коли українці повернуться до кордонів 24 лютого, Росія піде на переговори.

"Ми не готові віддати Крим і Донбас Росії. Ми ніколи цього не визнаємо", - запевнив він.

Зеленський також розповів, що російська армія прагне оточити українські сили на сході країни. За його словами, окупанти всюди використовують один підхід: відключають місцевих провайдерів і транслюють лише власні телеканали з метою інформаційної війни.

Представників місцевої влади закривають у підвалах, вбивають або катують на очах у населення. А в школах змушують говорити лише російською мовою.

"Середньовічні практики. Ніби діє одне і те ж нацистське керівництво", - зазначив Зеленський.

Президент також висловив упевненість в тому, що українці виграють у війні з РФ.

"Україна точно виграє цю війну. Питання в тому, якою ціною і коли", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Главред, президент країни-агресора Володимир Путін не готовий до мирних переговорів з Києвом, навпаки, всіма своїми діями він демонструє бажання і далі нарощувати війська, вести бойові дії та захоплювати території суверенної України, сказав спікер Пентагону США Джон Кірбі. За його словами, жодні перспективи врегулювання військової кризи шляхом дипломатії Путіна не цікавлять.

Переговори Росії та України

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лише президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

29 квітня Володимир Зеленський зробив заяву, що переговори Києва та Москви - під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, лише прямі переговори на рівні глав держав і домовленості будуть виконуватися.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Проте переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

20 травня член російської делегації в переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів. При цьому він стверджує, що це залежить від Києва.

21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить передусім від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою - це обмін, деокупація і закінчення війни.

Інші новини:

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