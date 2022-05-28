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"Думають, що вони не на війні": Ходорковський назвав головну помилку Заходу щодо Путіна

28 травня 2022, 10:29

Західні політики найбільше бояться Путіна. На їхню думку, поставка певної зброї в Україну може призвести до ескалації. Це велика дурість.

Ходорковський
Ходорковський назвав головну помилку Заходу щодо РФ і Путіна / Фото Reuters

Захід боїться кремлівського диктатора Володимира Путіна і, зокрема, ескалації, до якої, на їхню думку, можуть призвести поставки озброєння в Україну. Про це заявив російський опозиціонер Михайло Ходорковський в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, така позиція деяких західних політиків дурна. РФ вже і так вважає, що перебуває в стані війни із Заходом.

"Я думаю, що західні політики найбільше бояться Путіна. Вони думають, що вони не на війні. Через це вони також вважають, що постачання певної зброї може призвести до ескалації або перетворити їх на партію війни. Це велика дурість. З точки зору Путіна, західні політики і країни вже перебувають у стані війни з Росією", – сказав Ходорковський.

Також він зазначив, що попри різні "виправдання" війни, які пропагандисти розповідають росіянам, головна мета Путіна полягає в пограбуванні України. На думку Ходорковського, масштаби насильства і гноблення з боку російських окупантів, це не військова агресія, а особиста – проти жінок, дітей.

"Частини населення кажуть, що треба відновити Радянський Союз. Іншій частині населення кажуть: є фашисти і нацисти. Насправді це просто пограбування. Для російського вищого ешелону це можливість вкрасти гроші з українського державного бюджету. На середньому рівні вони просто хочуть захопити землю і урожай, а на нижньому рівні вони просто хочуть вкрасти iPad і нижню білизну", – підкреслив Ходорковський.

Поставки зброї в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоби протистояти на Донбасі наступу російських окупантів, які мають перевагу у важкому озброєнні.

Адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS. Як повідомляє CNN, американська сторона схиляється до того, щоби відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

Тим часом німецьке агентство DPA писало, що країни-члени НАТО неформально домовилися утриматися від поставок в Україну деяких видів важкого озброєння. Таким чином країни Альянсу хочуть звести до мінімуму ризик прямої військової конфронтації з Росією.

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