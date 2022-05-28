Надії поки немає: у Пентагоні оцінили шанси на проведення мирних переговорів між Україною та РФ

Немає надії на мирні переговори між Україною та РФ, заявили в Пентагоні / Фото Reuters

Президент країни-агресора Володимир Путін не готовий до мирних переговорів з Києвом. Навпаки, всіма своїми діями він демонструє бажання і далі нарощувати війська, вести бойові дії та захоплювати території суверенної України.

Жодні перспективи врегулювання військової кризи шляхом дипломатії Путіна не цікавлять, сказав спікер Пентагону США Джон Кірбі під час брифінгу 27 травня.

"Як вже говорив Державний секретар США, Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоби була надія на такі переговори", - вказав представник Міноборони США.

Також Кірбі додав, що російський президент не зумів за три місяці досягти реальних стратегічних цілей у війні з Україною. Навпаки, його агресія призвела до протилежних результатів.

"Путін показав українцям, наскільки важлива незалежність насправді, і вони борються за неї щодня. Він не захопив столицю та не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, якщо не брати до уваги блокаду і повне руйнування Маріуполя", – підкреслив американський чиновник.

Переговори Росії та України

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки тільки президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

29 квітня Володимир Зеленський зробив заяву, що переговори Києва та Москви - під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, лише прямі переговори на рівні глав держав і домовленості будуть виконуватися.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Проте переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

20 травня член російської делегації в переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів. При цьому він стверджує, що це залежить від Києва.

21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить передусім від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою - це обмін, деокупація і закінчення війни.

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