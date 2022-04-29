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Мирні переговори з РФ під загрозою через звірства окупантів в Україні - Зеленський

29 квітня 2022, 21:30

Російські військові залишають після себе одні й ті ж звірства на різних територіях, підкреслив президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що переговори з російською стороною можуть бути під загрозою, якщо Росія продовжить свої звірства.

"Тільки прямі переговори і прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Це моє розуміння цього процесу. Але ризики, що вони повністю закриються - будь-які розмови, вони дуже високі", - заявив глава держави в інтерв'ю польським ЗМІ.

За словами президента, російські військові залишають після себе одні й ті ж звірства на різних територіях.

"Саме через ті наслідки, які РФ залишає після себе. Таке відчуття, що у них методичка по вбивству і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми звільняємо. Однакові процеси, однакові формати тортур, однакові наслідки", - додав президент.

"Я сказав абсолютно реальну картину. Бажання немає у людей. Це факт. Якщо сьогодні ви вийдете на вулицю і запитаєте у будь-якої людини, то більшість відповість: "про що говорити", "ми не віримо" і "ми не хочемо". Вони забрали у них життя. Людям просто хочеться їх вбити. Це правда. І коли тобі хочеться когось вбити, ти точно не думаєш про те, як з ним говорити. І у людей саме таке ставлення", - заявив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той же час він зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

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