Без посередників і ультиматумів: Зеленський назвав умови переговорів з Путіним

Зеленський висловився про переговори з Путіним / колаж фото ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка. І ми бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що українське суспільство хотіло говорити з РФ всі 8 років, поки в Україні йде війна.

"Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Я, як президент, готовий говорити з Путіним, але лише з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - підкреслив Зеленський.

Переговори Зеленського і Путіна

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лише президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

Раніше в РФ говорили, що зустріч президентів України та Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна - можлива, але лише за умови виходу на якийсь підсумковий документ.

У свою чергу, полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов вважає, що переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні, оскільки позиції України та Росії прямо протилежні.

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