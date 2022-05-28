Пропагандисти РФ зробили дитину символом війни в Україні, але зганьбилися, переплутавши прапори

Хлопчик Льоша у військовій формі та нашивкою з буквою Z проводжає путінських солдатів вбивати українців. Але на шевроні у нього прапор Сербії, а не Росії.
Російські пропагандисти зробили новий символ загарбницької війни РФ проти України з першокласника Льоші з Бєлгородської області. Фотографію дитини розмістили в Telegram-каналі TJournal.
Хлопчик у військовій формі та нашивкою з буквою Z проводжає путінських солдатів, які їдуть в Україну вбивати, ґвалтувати й мародерствувати. Все це, природно, подається під соусом "боротьби з нацизмом". Мовляв, в Україні "злі бандерівці ображають слабких дітей".
Із зображенням Льоші малюють графіті, випускають листівки і виробляють шоколадки.
Мало того, що використовувати дитину для пропаганди війни - це верх цинізму, але це ще півбіди. Російські пропагандисти розмістили на шевроні першокласника не російський триколор, а державний прапор Сербії.
Довідка. Прапор Сербії являє собою прямокутне полотнище, що складається з трьох горизонтальних рівновеликих смуг: верхньої - червоної, середньої - синьої, нижньої - білої. Прапор Росії також складається з трьох рівновеликих горизонтальних смуг тих самих кольорів, але вони розташовані в іншій послідовності: верхньої — білого, середньої — синього та нижньої — червоного кольору.
Як повідомляв Главред, раніше російські пропагандисти зганьбилися через черговий фейк про війну в Україні.
Російський Telegram-канал заявив, що ударна група Збройних сил України "планувала наступ" на тимчасово окупований Крим.
За версією роспропаганди, в Україні вже навіть підготували медалі "За взяття Криму". Були навіть опубліковані знімки таких "нагородних знаків", нібито підписаних від імені президента Володимира Зеленського. Але надрукувати текст грамотно у путінських поплічників не вийшло. Замість українських ініціалів Зеленського "В.О." (Володимир Олександрович) вони залишили російські і "В. А. Зеленський".
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