Пропагандисти РФ зробили дитину символом війни в Україні, але зганьбилися, переплутавши прапори

Хлопчик Льоша з Бєлгородської області в РФ став символом війни в Україні / Фото t.me/TJournal

Російські пропагандисти зробили новий символ загарбницької війни РФ проти України з першокласника Льоші з Бєлгородської області. Фотографію дитини розмістили в Telegram-каналі TJournal.

Хлопчик у військовій формі та нашивкою з буквою Z проводжає путінських солдатів, які їдуть в Україну вбивати, ґвалтувати й мародерствувати. Все це, природно, подається під соусом "боротьби з нацизмом". Мовляв, в Україні "злі бандерівці ображають слабких дітей".

Із зображенням Льоші малюють графіті, випускають листівки і виробляють шоколадки.

Мало того, що використовувати дитину для пропаганди війни - це верх цинізму, але це ще півбіди. Російські пропагандисти розмістили на шевроні першокласника не російський триколор, а державний прапор Сербії.

Довідка. Прапор Сербії являє собою прямокутне полотнище, що складається з трьох горизонтальних рівновеликих смуг: верхньої - червоної, середньої - синьої, нижньої - білої. Прапор Росії також складається з трьох рівновеликих горизонтальних смуг тих самих кольорів, але вони розташовані в іншій послідовності: верхньої — білого, середньої — синього та нижньої — червоного кольору.

Як повідомляв Главред, раніше російські пропагандисти зганьбилися через черговий фейк про війну в Україні.

Російський Telegram-канал заявив, що ударна група Збройних сил України "планувала наступ" на тимчасово окупований Крим.

За версією роспропаганди, в Україні вже навіть підготували медалі "За взяття Криму". Були навіть опубліковані знімки таких "нагородних знаків", нібито підписаних від імені президента Володимира Зеленського. Але надрукувати текст грамотно у путінських поплічників не вийшло. Замість українських ініціалів Зеленського "В.О." (Володимир Олександрович) вони залишили російські і "В. А. Зеленський".

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