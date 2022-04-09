Іншого вибору немає: Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібні переговори з Путіним

Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лише президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За його словами, ідея провести прямі переговори з Путіним актуальна і сьогодні, навіть після військових злочинів у Бучі та Краматорську.

"Сьогодні в України немає іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів. А в Росії немає іншої сили, щоби зупинити цю війну. Тільки він (Путін, - ред.) один вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Путіна

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія хотіла б завершити війну проти України, оскільки програші в боях із силами української оборони та санкції завдають удару по суспільно-політичній ситуації в Російській державі.

Росіяни вже програли 6 з 8 оперативних напрямків. Зараз в Кремлі прагнуть до того, щоби зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським відбулася хоча б з якоюсь силовою позицією. Поки у росіян є ілюзія захоплення Маріуполя, Путін може приїхати з планом поторгуватися щодо умов свого програшу на не таких ганебних позиціях. Якщо переговори проваляться, росіяни заявлять про нібито досягнуті цілі "спецоперації".

Раніше в РФ говорили, що зустріч президентів України та Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна - можлива, але лише за умови виходу на якийсь підсумковий документ.

У свою чергу, полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов вважає, що переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні, оскільки позиції України та Росії прямо протилежні.

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