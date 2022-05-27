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Війна може завершитися за тижні за однієї умови: Зеленський назвав "рецепт перемоги"

27 травня 2022, 15:04

Чим швидше з українських земель виженуть російських окупантів, тим надійніше будуть захищені інші держави, каже президент України.

Якщо світ об’єднається проти агресії РФ, то війна може завершитися за тижні – Зеленський/ Офіс президента, Макс Левін

Якщо світ справді об’єднається і буде чесним щодо агресії РФ проти України, то швидкість завершення цієї війни вимірюватиметься навіть не місяцями, а тижнями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до політиків і народу Індонезії. Відповідне відео оприлюднив Офіс президента. Глава Української держави наголосив, що від безпеки України зараз залежить безпека і всього світу.

"Що швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, то надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як у старі часи. Якщо світ справді буде об'єднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями", – заявив Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що нині світ перебуває на порозі одразу декількох криз, і в першу чергу – продовольчої. Адже Україна експортувала за кордон багато зернових та іншої агропродукції, а зараз цей експорт зупинився через війну, яку розв’язала Росія. Тому у світі вже зараз відчувається подорожчання продуктів.

Проте найбільш відчутним наближення катастрофи стане уже в липні, каже Володимир Зелененький. Тоді голод охопить додатково 40-50 млн людей у світі. Це у свою чергу може спричинити ще й політичний хаос у багатьох країнах.

Але продовольча криза – це тільки один з наслідків розв’язаної Росією війни проти України, каже Зеленський. А таких наслідків багато.

Морською блокадою України з боку РФ країна-агресорка показує негативний приклад тим державам, які також можуть захотіти підкорити сусідів чи забрати їхню територію. Це може поставити під загрозу всі морські шляхи.

Ще один аспект війни РФ проти України – характер бойових дій, каже президент Української держави. Адже російська армія б'є по житлових забудовах, цивільній інфраструктурі, логістичних центрах тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність для України знайти спільну мову з Росією. Зеленський зазначив, що "у нього (Кіссінджера – ред.) на календарі 38-й рік".

Також раніше Зеленський заявив, що Україна буде боротися, поки не поверне свої території, і зазначив, ця стадія війни може перейти у формат переговорів між президентами, коли Україна зрозуміє, що сама Росія продемонструє бажання вийти з кривавої війни.

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