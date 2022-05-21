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Залежатиме від дати переговорів: Зеленський назвав мету зустрічі з Путіним

21 травня 2022, 12:18

Переговори України та Росії точно відбудуться, але невідомо в якому форматі - з посередниками, без посередників, в широкому форматі або на рівні президентів.

Зеленський, Путін
Чи завершить війну розмова з Путіним, залежить від моменту зустрічі, вважає Зеленський / колаж фото ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порядок денний можливої зустрічі з главою країни-агресора Володимиром Путіним залежить, передусім, від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою - це обмін, деокупація і закінчення війни. Про це глава держави заявив у інтерв'ю 21 травня з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"(Чи завершить війну розмову з Путіним, - ред.) залежить від моменту, коли ми будемо зустрічатися. Мета (зустрічі, - ред.) змінюється. Як і гібридна війна, так, чесно, буде і гібридний мир і гібридні зустрічі", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, якби він сьогодні зустрівся з Путіним, то питання Маріуполя було б на порядку денному.

"Якщо будемо зустрічатися за 2-3 місяці, цього питання може і не буде... Якби ми зустрічалися сьогодні, знаємо, що окуповано, а що - деокуповано. Якщо ми будемо зустрічатися через два місяці - ми не знаємо, в якому стані це буде... Вирішувати питання про обмін, деокупацію, мир, закінчення війни. Ось і вся адженда. Вона така і була спочатку. Тобто вона була не така конкретна, тому що не було конкретики в результатах поточної війни", - пояснив глава держави.

Зеленський упевнений, що переговори України та Росії точно відбудуться, але невідомо в якому форматі - з посередниками, без посередників, в широкому форматі або на рівні президентів.

Як повідомляв Главред, в цьому ж інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією в бою, але завершення буде дипломатичним.

Переговори Росії та України

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лише президент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

29 квітня Володимир Зеленський зробив заяву, що переговори Києва та Москви - під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, лише прямі переговори на рівні глав держав і домовленості будуть виконуватися.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Проте переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

20 травня член російської делегації в переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів. При цьому він стверджує, що це залежить від Києва.

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