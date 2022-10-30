Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: подробиці

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Увечері, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє прес-служба президента України, в ході засідання обговорили можливі майбутні дії Росії.

"Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора", - йдеться в заяві президента.

На засіданні ставки обговорювали:

детально зупинилися на питанні забезпечення української армії боєприпасами та ремонту військової техніки;

детально проаналізували вже зроблені для захисту інфраструктурних та енергетичних об'єктів кроки.

"Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні.", - зазначив Зеленський.

Чим займається ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключення електроенергії віднедавна інженерами чітко поділяються на два типи - пварійні та стабілізаційні.

У свою чергу в компанії ДТЕК заявили - графіки віялових відключень світла для Києва переглянуть у бік збільшення. Тривалість відключення світла може зрости до шести годин.

Читайте також: