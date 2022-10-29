Зерновий шантаж Кремля: Зеленський запропонував вигнати РФ з G20

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що рішення Росії зірвати "зернову ініціативу" вимагає жорсткої реакції на рівні ООН і на інших рівнях, в тому числі "Великої двадцятки".

"Сьогодні з Росії прозвучала досить передбачувана заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не їхнє сьогоднішнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні - тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Чому це якась купка людей десь в Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш?", - сказав він.

За словами Зеленського, "зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, в тому числі і на рівні "Великої двадцятки". Україна була і може бути і далі одним з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор і шантаж повинні програти. Людство має перемогти. І я дякую всім, хто допомагає нам наближати цей час!".

Зеленський додав, що Росія навмисно намагається спровокувати голод, тому їй не місце серед країн G20.

Зерновий шантаж РФ

Раніше країна-окупант Росія оголосила про своє рішення призупинити участь у зерновій угоді. Москва звинуватила Україну і Великобританію в нібито "теракті" щодо кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. "Атака" нібито була здійснена на судна, які "забезпечують безпеку зернового коридору".

Як повідомили в прес-службі Міноборони російських окупантів, Москва звинувачує Київ і Лондон в "атаках" 29 жовтня на військові і цивільні кораблі Чорноморського флоту РФ, які знаходяться в окупованому Росією Севастополі.

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