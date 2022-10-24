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Українцям масово відключають електроенергію: яким областям чекати на "блекаут"

24 жовтня 2022, 11:42

Вводиться тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Електроенергія
В Україні віялові відключення електроенергії / Reuters

Відключення електроенергії абонентам активізувалися в Україні за розпорядженням НЕК Укренерго в понеділок, 24 Жовтня. Вони проходять після масових обстрілів РФ цивільної інфраструктури в Україні.

Вводиться тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській і Сумській областях, йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Крім того, найбільший обсяг обмеження буде застосований у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі і дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам'ятайте, що ваше економне енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - повідомили в Укренерго.

Укренерго

Віялові відключення в Києві

Зазначимо, що за розпорядженням НЕК Укренерго в Києві з 9:24 почалися стабілізаційні відключення світла, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що графік адрес надає ДТЕК "Київські електромережі".

У компанії нагадують, що всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в певний проміжок часу. "Введіть адресу в рядок пошуку, і зможете побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що енергетики докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

"Слідкуйте за оновленнями на сайті та сторінках у соцмережах ДТЕК "Київські електромережі". Зверніть увагу: можлива невелика похибка в часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці, можна користуватися чат-ботом YASNO у Telegram: https://t.me/Yasnoonlinebot.

Столична влада в черговий раз закликала жителів максимально зменшити споживання електроенергії, особливо в пікові години навантаження на енергосистему.

кмда

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Причина-ракетні удари Росії, через які пошкоджені об'єкти критичної енергоінфраструктури.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - сказав чиновник.

Радник міністра енергетики Олександр Харченко сказав, що в регіонах України можуть тимчасово відключати електроенергію. У зв'язку з обстрілами країни-окупанта РФ пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури країни. Відключати світло будуть для того, щоб спростити фахівцям роботу з відновлення інфраструктурних об'єктів.

Інші новини:

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