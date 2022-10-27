В Україні запроваджують жорсткіші обмеження електроенергії: в ОП розповіли подробиці

В ОП анонсували жорсткіші обмеження електроенергії в центральних областях України / Фото УНІАН, pixabay.com

У ніч на 27 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено обладнання в центральних областях, там вводять жорсткіші обмеження. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - написав він.

Тимошенко також зазначив, що Офіс президента працює разом із представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.

Російський терор продовжиться

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські окупаційні війська і надалі продовжать терор проти мирного населення України. Тому громадян закликали підготуватися, адже загарбники завдаватимуть нищівних ударів не лише по об'єктах енергетики, а й по об’єктах водо- та теплопостачання.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, до 15 листопада російські окупаційні війська можуть масовано атакувати українські міста, щоб примусити Захід та Україну до перемовин. Саме 15 листопада очікується старт саміту G20 на Балі, куди запрошений як український гарант Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін.

Як зазначив Жданов, кремлівському диктатору потрібен результат, який він зможе "продати" на саміті G20. І це переговори. Саме тому, ймовірно, російські війська наразі збирають сили, аби повторити масований ракетний удар, який був 10 жовтня.

Також Жданов заявив, що не варто рахувати кількість ракет, які залишилися у Росії. За його словами, потрібно шукати способи захисту від російських ракет. При цьому експерт зазначив, що влітку у росіян було приблизно 3500 ракет, скільки зараз – невідомо.

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