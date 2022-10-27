"Варвари б'ють": Зеленський розповів про ситуацію з електроенергією

Зеленський сказав українцям, що головне зберегти світло у своєму серці.
Президент України Володимир Зеленський висловився про удари окупантів по критичній інфраструктурі.
За його словами, варвари б'ють по українській енергетиці, але жителі України пройдуть цю темряву мужньо і гідно.
Президент вирішив підтримати жителів України в складний день.
"Для когось це батько на фронті, для когось це товариш, побратим в пам'яті, але залишиться назавжди. Для когось це мила і мила поруч. Я впевнений, що для нас усіх Україна це головне світло. Заради неї - переможемо", - додав президент.
Ракетний удар по Київщині в ніч на 27 жовтня
У ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по Київській області. Була атакована одна з громад. В результаті обстрілу виникла пожежа. Як розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба, було кілька "прильотів".
Місцеві Telegram-канали також повідомляли, що на Київщині було чути звуки іранських дронів-камікадзе. Окупанти запускали їх з південного напрямку.
Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в ніч на 27 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли енергетичну інфраструктуру України. В результаті ворожої атаки було пошкоджено обладнання в центральних областях, там вводять жорсткі обмеження.
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