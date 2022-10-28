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Відключення світла в Україні: що робити людям і чи існує графік

28 жовтня 2022, 13:38

Відключення світла в Україні діляться на 2 типи: аварійні та стабілізаційні. У компанії YASNO пояснили, в чому різниця і де дивитися графіки відключень.

Відключення, світла
Відключення світла в Україні: що робити людям і чи існує графік / Колаж фото УНІАН

Відключення електроенергії в Україні з недавніх пір інженерами чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці ресурсопостачальної організації YASNO.

Аварійні відключення

Такі відключення, в свою чергу, можуть бути або екстреними, або локальними.

Перші застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. І такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Локальні ж відключення зазвичай вміщаються в п'ятигодинний проміжок. Їх застосовують, коли енергомережі на певній території тимчасово виходять з ладу.

Головна проблема з аварійними відключеннями - їх ніяк неможливо передбачити заздалегідь. І саме тому ніяких графіків по ним немає і бути не може.

Для того, каже фахівці з YASNO, щоб дізнатися якомога більше інформації про відновлення світла в таких випадках, потрібно звернутися до місцевого оператора системи розподілу енергії. Наприклад, для клієнтів "ДТЕК Київські електромережі" працює чатбот за таким посиланням: https://bit.ly/3W8cR4t.

Стабілізаційні відключення

Їх використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання (або після пошкодження інфраструктура енергомереж ніяк не може давати споживачам потужність в колишньому обсязі).

Відповідно, до тих пір, поки триватиме ремонт енергомереж, то операторам доводиться тимчасово обмежувати постачання електроенергії споживачам.

Про таких аваріях і можливих графіках відключень можна дізнатися за допомогою чату YASNO online: https://t.me/Yasnoonlinebot.

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