"Путін має просити пощади": Зеленський жорстко осадив диктатора РФ

Світові лідери годинами говорили з Путіним, щоб відвернути катастрофу, але він все одно обрав шлях агресії. Тепер на нього чекає трибунал, наголосив Зеленський.

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Зеленський осадив диктатора РФ і заявив, що не говоритиме "зі смертю"/ УНІАН, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін тепер повинен просити пощади за те, що він приніс смерть, став на шлях геноциду і спричинив катастрофу. Лідери багатьох держав розмовляли з Путіним, намагаючись відвернути катастрофу, але він все одно обрав шлях агресії.

Тепер диктатору країни-агресорки Росії не уникнути трибуналу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з промовою у німецькому Аахені після того, як йому та українському народу вручили премію імені Карла Великого за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".

Щодо можливості проведення переговорів між Україною та країною-агресоркою РФ Зеленський відповів, що немає сенсу "говорити зі смертю".

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"Світові лідери провели години в розмовах з Путіним, щоб відвернути цю сучасну катастрофу. Але Путін обрав катастрофу. Він один. І зараз всі розуміють те, що розуміємо ми. Путін і є катастрофа. Путін і є агресія. Він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити, поясніть мені? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю", – сказав президент.

У той же час глава Української держави наголосив, що Путін тепер повинен благати пощади, а відповіддю України буде трибунал, на який диктатор РФ заслужив.

"Той хто приніс смерть, той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити нас, той, хто хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, має просити пощади. І тоді буде наша відповідь – трибунал. Наша з вами рішучість призведе до того, що ми побачимо також із Росії зацікавленість у наших зусиллях заради миру, і це буде, коли там не буде джерела смерті", – наголосив президент України.

Президент України Володимир Зеленський у Німеччині/ скрін

Дивіться відео заяви президента України Володимира Зеленського про Путіна в Німеччині:

Візит Зеленського до Риму, Берліну і Парижу

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після візиту до Німеччини одразу вирушив до Франції. Його приліт до Парижу очікується ввечері у неділю, 14 травня. У Парижі запланована зустріч Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона. Повідомляється, що вони повинні зустрітися вранці у понеділок, 15 травня.

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